Российские бренды могут потерять монополию на рынке коммерческого транспорта

В 2018 году в нашей стране было продано около 3 500 единиц легкого коммерческого транспорта, выпущенных под российскими брендами. По подсчетам агентства "Автостат", это число составляет около 70% всех продаж в этом сегменте авторынка. Среди автомобилей иностранного производства самыми популярными были названы немецкие (13%), американские (9%), французские (4,5%) и итальянские (2%) марки.

Однако, в ближайшем будущем популярность немецких и итальянских производителей может начать быстро расти. Дело в том, что Россия снимет антидемпинговые пошлины на LCV из этих стран: власти нашей страны уже проинформировали Всемирную торговую организацию о своих намерениях.

С инициативой об отмене пошлин некоторое время назад выступил Евросоюз, мотивировав свою позицию тем, что антидемпинговые тарифы нарушают правила международной торговли. Апелляция России была отклонена, и решением ВТО Россию обязали пошлины снять.

"Россия проинформировала орган по разрешению споров ВТО, что она сняла антидемпинговую меру в отношении импортируемых транспортных средств из Германии и Италии после решения ВТО против этих пошлин. ЕС приветствовал оперативные усилия РФ по имплементация этого решения ", - цитирует агентство "Прайм"собственный источник в торговых кругах Женевы, знакомый с вопросом.