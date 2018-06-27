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© Группа ГАЗ

27 июня 2018 12:07

Аналитика 168

Российские бренды могут потерять монополию на рынке коммерческого транспорта

В настоящее время российские производители контролируют около 70% рынка легких коммерческих автомобилей. Однако, политика России в отношении пошлин на немецкий и итальянский коммерческий транспорт может уничтожить это преимущество.

В 2018 году в нашей стране было продано около 3 500 единиц легкого коммерческого транспорта, выпущенных под российскими брендами. По подсчетам агентства "Автостат", это число составляет около 70% всех продаж в этом сегменте авторынка. Среди автомобилей иностранного производства самыми популярными были названы немецкие (13%), американские (9%), французские (4,5%) и итальянские (2%) марки.

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Однако, в ближайшем будущем популярность немецких и итальянских производителей может начать быстро расти. Дело в том, что Россия снимет антидемпинговые пошлины на LCV из этих стран: власти нашей страны уже проинформировали Всемирную торговую организацию о своих намерениях.

С инициативой об отмене пошлин некоторое время назад выступил Евросоюз, мотивировав свою позицию тем, что антидемпинговые тарифы нарушают правила международной торговли. Апелляция России была отклонена, и решением ВТО Россию обязали пошлины снять.

"Россия проинформировала орган по разрешению споров ВТО, что она сняла антидемпинговую меру в отношении импортируемых транспортных средств из Германии и Италии после решения ВТО против этих пошлин. ЕС приветствовал оперативные усилия РФ по имплементация этого решения ", - цитирует агентство "Прайм"собственный источник в торговых кругах Женевы, знакомый с вопросом.

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