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© АвтоВАЗ

27 июня 2018 11:10

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АвтоВАЗ устроит "кулачный" отзыв для тысяч Lada Xray

Тольяттинский завод объявляет об очередной отзывной кампании. В ней примут участие 7 220 самых свежих хэтчбеков Lada Xray, а причиной отзыва стал производственный брак: недоработки обнаружены в подвеске хэтча.

Информация об отзывной кампании появилась на сайте Росстандарта, причем особо оговаривается, что кампания является добровольной и проводится по инициативе производителя. Участвуют в ней Lada Xray, выпущенные в период с ноября 2017 года по сегодняшний день.

АвтоВАЗ отзывает десятки тысяч Lada 4x4...

Официально причиной отзыва называется возможность наличия газовых раковин в поворотном кулаке передней подвески. А вот возможность их появления связана уже с использованием некачественных материалов: проблемные кулаки изготовлены из серого чугуна вместо высокопрочного. По обеим причинам детали подвески могут не выдержать нагрузок, что угрожает аварией.

В распоряжении Росстандарта имеется список VIN-номеров автомобилей, на которых может быть выявлена эта проблема: таким образом, владелец Lada Xray может самостоятельно проверить, подпадает ли его автомобиль под отзывную кампанию.

В целом же АвтоВАЗ пообещал проинформировать автовладельцев о необходимости посетить сервисный центр письменно или по телефону. На сервисе потенциально проблемный узел будет осмотрен и при необходимости заменен, все работы будут осуществляться бесплатно.

Это не самая масштабная отзывная кампания, связанная с Lada Xray. Осенью прошлого года АвтоВАЗ отзывал около 20 000 машин, чтобы исключить возможность перетирания жгута проводов двигателя о кромку площадки аккумулятора.

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