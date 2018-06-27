АвтоВАЗ устроит "кулачный" отзыв для тысяч Lada Xray

Информация об отзывной кампании появилась на сайте Росстандарта, причем особо оговаривается, что кампания является добровольной и проводится по инициативе производителя. Участвуют в ней Lada Xray, выпущенные в период с ноября 2017 года по сегодняшний день.

Официально причиной отзыва называется возможность наличия газовых раковин в поворотном кулаке передней подвески. А вот возможность их появления связана уже с использованием некачественных материалов: проблемные кулаки изготовлены из серого чугуна вместо высокопрочного. По обеим причинам детали подвески могут не выдержать нагрузок, что угрожает аварией.

В распоряжении Росстандарта имеется список VIN-номеров автомобилей, на которых может быть выявлена эта проблема: таким образом, владелец Lada Xray может самостоятельно проверить, подпадает ли его автомобиль под отзывную кампанию.

В целом же АвтоВАЗ пообещал проинформировать автовладельцев о необходимости посетить сервисный центр письменно или по телефону. На сервисе потенциально проблемный узел будет осмотрен и при необходимости заменен, все работы будут осуществляться бесплатно.

Это не самая масштабная отзывная кампания, связанная с Lada Xray. Осенью прошлого года АвтоВАЗ отзывал около 20 000 машин, чтобы исключить возможность перетирания жгута проводов двигателя о кромку площадки аккумулятора.