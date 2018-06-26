В Госдуме попросили закрыть скандальный пост ГИБДД на трассе "Дон"

Соответствующее письмо направил начальнику ГУОБДД МВД РФ Михаилу Черникову глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР), сообщает Regnum. Причиной этого стал шквал жалоб водителей на действия сотрудников стационарного поста ГИБДД "Кущевский" на трассе М4 "Дон". Также обращение было направлено и службу собственной безопасности МВД РФ.

Нилов обратился с просьбой приостановить работу скандального поста для внутренних проверок и защиты граждан, использующих трассу М4.

"Учитывая огромное количество жалоб на действия сотрудников "Кущевского", которые, по словам очевидцев, допускают фальсификации и коррупционные нарушения вплоть до подбрасывания наркотиков водителям, прошу Вас рассмотреть вопрос о временной приостановке работы данного поста для проведения тщательных внутриведомственных проверок, включая комплексную проверку работы всех сотрудников поста", - говорится в письме Нилова.

Новый скандал вокруг поста "Кущевский" вспыхнул в начале июня после остановки там лидера движения "Синие ведерки" Петра Шкуматова, который обратил внимание, что досмотр автомобилей и водителей идет с нарушениями правил.