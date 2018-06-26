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© АвтоВести, Александр Евдокимов

26 июня 2018 19:04

Дороги 3788

В Госдуме попросили закрыть скандальный пост ГИБДД на трассе "Дон"

Депутат попросил ГИБДД приостановить работу печально "знаменитого" дорожного стационарного поста "Кущевский" из-за вала жалоб на действия сотрудников.

Соответствующее письмо направил начальнику ГУОБДД МВД РФ Михаилу Черникову глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР), сообщает Regnum. Причиной этого стал шквал жалоб водителей на действия сотрудников стационарного поста ГИБДД "Кущевский" на трассе М4 "Дон". Также обращение было направлено и службу собственной безопасности МВД РФ.

Чем осмотр отличается от досмотра? Разъяснение от ГИБДД...

Нилов обратился с просьбой приостановить работу скандального поста для внутренних проверок и защиты граждан, использующих трассу М4.

"Учитывая огромное количество жалоб на действия сотрудников "Кущевского", которые, по словам очевидцев, допускают фальсификации и коррупционные нарушения вплоть до подбрасывания наркотиков водителям, прошу Вас рассмотреть вопрос о временной приостановке работы данного поста для проведения тщательных внутриведомственных проверок, включая комплексную проверку работы всех сотрудников поста", - говорится в письме Нилова.

Новый скандал вокруг поста "Кущевский" вспыхнул в начале июня после остановки там лидера движения "Синие ведерки" Петра Шкуматова, который обратил внимание, что досмотр автомобилей и водителей идет с нарушениями правил.

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