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© Hyundai

26 июня 2018 18:03

Аналитика 152

В России назвали самые популярные сегменты автомобилей

В мае этого года аналитики отмечают рост во всех сегментах легковых автомобилей, продаваемых в России. Но самыми популярными классами в нашей стране пока являются только три из девяти.

Первое место по объемам продаж в мае в России ожидаемо показал сегмент SUV: на долю кроссоверов и внедорожников в прошлом месяце пришлось 42,8% от общих продаж новых легковых автомобилей (58,8 тыс. единиц и +26%), сообщает "Автостат".

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Первое место в классе SUV удерживает Hyundai Creta (5 759 штук, +37%). За ним следуют Renault Duster (3 521 шт.; +1,9%) и Kia Sportage (3 018 шт.; +33,7%).

Второй по популярности - сегмент В, показавший в мае продажи на уровне 52,2 тыс. экземпляров (+9,8%). Это равно рыночной доле в 38,1%.

В тройке лидеров класса В - Kia Rio (8 857 шт.; +9,6%), Lаda Granta (8 486 шт.; +15,9%) и Vesta (7 673 шт.; +17%).

Третье место в России с кратным отставанием занимает сегмент С, на долю которого пришлось только 6,7%. В мае реализация машин этого класса составила 9,1 тыс. единиц, показав рост на 0,5%. Тут лидирует Skoda Octavia (2 002 шт.; +14,6%), опередившая Kia Ceed (1 972 шт.; +55,6%) и Nissan Almera (1 199 шт.; -32,9%).

Сегмент D в мае занял 5% российского авторынка, остальные же классы не дотягивает и до этой отметки.

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