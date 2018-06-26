Скоро подорожают все комплектации Chevrolet Niva

На данный момент Chevrolet Niva предлагается на российском рынке в восьми комплектациях. Четыре самых доступных из них - L, LC, LE и LE Камуфляж подорожают на 15 000 рублей, а четыре топовых - GL, GLC, LE+ и LE+ Камуфляж – на 17 000.

Таким образом, самая доступная Chevrolet Niva с 1 июля будет стоить не 608 000 рублей, а 623 000 рублей, а за самый укомплектованный кроссовер придется отдать 780 500 рублей.

В базовое оснащение "Шевроле Нивы" входят аудиоподготовка, гидроусилитель руля, передние электростеклоподъемники, центральный замок, электрозеркала, некрашеные бампера и 15-дюймовые стальные колесные диски. Кроссовер оснащается 1,7-литровым 80-сильным мотором и системой полного привода с блокируемым межосевым дифференциалом и раздаточной коробкой.

На заводе заявили, что повышение цен на Chevrolet Niva связано с внешними факторами, повлекшими за собой рост стоимости комплектующих. Под "внешними факторами", очевидно, понимаются колебания курсов валют. Стоит отметить, что в конце прошлого года "Шевроле Нивы" дорожали чуть ли не каждый месяц: завод последовательно переписывал ценники в ноябре, декабре и январе.

Проект создания второго поколения Chevrolet Niva худо-бедно реализуется с 2013 года, но пока единственным осязаемым результатом проекта стал давнишний концепт, показанный на одном из московских автосалонов. Около года назад руководство предприятия заявляло, что заводу удалось подготовить оптимизированный бизнес-план со сниженным уровнем издержек и требуемых инвестиций, но ситуация застопорилась из-за отсутствия масштабной господдержки, без которой реализовать проект не удастся. Озвучивался тогда и примерный срок начала выпуска нового поколения внедорожника (при условии, что все пойдет гладко) – начало 2019 года.