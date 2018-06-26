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© Motor1

26 июня 2018 16:05

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Рассекречена внешность "подогретого" Audi SQ8

Самый "горячий" кроссовер из семейства Q8 обещает побороться за звание самого мощного внедорожника в мире. Но его более доступная версия с литерой S тоже может стать серьезным оружием Audi в борьбе за мировое лидерство в сегменте спортивных кроссоверов.

Самый мощный Audi получит двигатель от "Порше"...

Audi SQ8 безо всякого камуфляжа и, по всей видимости, почти готовый к серийному производству был замечен фотошпионами на территории Нюрбургринга: по всей видимости, ходовые качества спортивного вседорожника инженеры компании тестируют именно на этой знаменитой трассе.

Судя по фото, внешних отличий у S-модификации кроссовера будет немного, и основным из них станет заметно уменьшившийся дорожный просвет. Однако, издание Motor1, опубликовавшее фотографии, оговаривается, что, поскольку на них изображен всего лишь один из прототипов, внешность серийного кроссовера может оказаться другой – более эффектной. 

Что касается силовой установки, то, по предварительным данным, для SQ8 не стали адаптировать имеющийся у Audi восьмицилиндровый мотор. Вероятнее всего, спортивный кроссовер будет оснащаться "мягкой" гибридной силовой установкой на базе форсированного бензинового V6 и 48-вольтового стартер-генератора. Предположительно, она сможет развивать более 470 л.с. и 700 Нм крутящего момента.

На рынок Audi SQ8 выйдет, как предполагается, в начале следующего года. Но быть самым мощным представителем семейства ему придется недолго: в Ингольштадте уже готовят "хардкорный" Audi RS Q8, который может получить силовую установку от Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid мощностью порядка 670 л.с.

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