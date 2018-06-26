Renault покажет в Москве новый кроссовер для России

Пока производитель поделился лишь единственным изображением будущей новинки, причем на фото запечатлена передняя часть кроссовера. Судя по фото, экстерьер вседорожника исполнят в соответствии с последними дизайнерскими тенденциями марки, стилизовав его, например, под внешность Renault Megane последнего поколения.

О технической составляющей новинки тоже пока ничего не сообщается. Однако, учитывая сведения, распространенные производителем в прошлом году в ходе обнародования плана стратегического развития, основой для новинки должна стать популярнейшая платформа Global Access, ранее известная, как B0. Соответственно, кроссовер станет близким родственником таких моделей, как Duster и Kaptur. Не исключено, что он разделит с родственниками и моторную гамму.

Производитель уже успел заявить, что кроссовер получит некие "уникальные для своего класса" решения и станет "настоящим прорывом для росссийского рынка".

Предполагается, что выпускаться новинка, уже имеющая статус глобальной, будет на заводе Renault в Москве, причем Россия станет первой страной, где будет налажено ее производство. Планов по экспорту кроссовера французы пока не обнародуют, но, если верно предположение о том, что новинка станет частью стратегического плана Renault, аналогичную модель производитель собирается продавать, к примеру, в Бразилии, Китае и ряде других стран.