Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
В России стремительно дорожает бензин

В России стремительно дорожает бензин
198972
Mitsubishi Lancer возродится, но изменится до неузнаваемости

Mitsubishi Lancer возродится, но изменится до неузнаваемости
175583
Сбербанк начнет выдавать биометрические водительские права

Сбербанк начнет выдавать биометрические водительские права
215678
© Renault

26 июня 2018 15:11

Новинки 302

Renault покажет в Москве новый кроссовер для России

Компания Renault анонсировала будущую премьеру Московского автосалона, которая обещает стать сенсацией. В августе французы устроят в Москве дебютный показ нового кроссовера, который именно из России отправится на завоевание мирового рынка.

Пока производитель поделился лишь единственным изображением будущей новинки, причем на фото запечатлена передняя часть кроссовера. Судя по фото, экстерьер вседорожника исполнят в соответствии с последними дизайнерскими тенденциями марки, стилизовав его, например, под внешность Renault Megane последнего поколения.

Renault придумал конкурента для "внедорожной" Lada Vesta Cross...

О технической составляющей новинки тоже пока ничего не сообщается. Однако, учитывая сведения, распространенные производителем в прошлом году в ходе обнародования плана стратегического развития, основой для новинки должна стать популярнейшая платформа Global Access, ранее известная, как B0. Соответственно, кроссовер станет близким родственником таких моделей, как Duster и Kaptur. Не исключено, что он разделит с родственниками и моторную гамму.

Производитель уже успел заявить, что кроссовер получит некие "уникальные для своего класса" решения и станет "настоящим прорывом для росссийского рынка".

Предполагается, что выпускаться новинка, уже имеющая статус глобальной, будет на заводе Renault в Москве, причем Россия станет первой страной, где будет налажено ее производство. Планов по экспорту кроссовера французы пока не обнародуют, но, если верно предположение о том, что новинка станет частью стратегического плана Renault, аналогичную модель производитель собирается продавать, к примеру, в Бразилии, Китае и ряде других стран.

Новинки

Военные США придумали колесо, умеющее превращаться в гусеницу

Новинки

Рассекречена внешность "подогретого" Audi SQ8

Военные США придумали колесо, умеющее превращаться в гусеницу Управление перспективных проектов Минобороны США, похоже, находится на грани очередной революции в области конструирования колес. Военные инженеры обнародовали прототип, в котором совмещаются достоинства обычного колеса и гусеницы.
Самый мощный Audi получит двигатель от "Порше" Компания Audi уже вывела на тесты заряженную модификацию представленного недавно кросс-купе Q8. Этот симбиоз вседорожника и спорткара может оказаться самой мощной серийной моделью Audi в истории марки, поскольку мотором для нее поделится очень быстрый "Порше".
Появилось официальное фото "доступного" седана из проекта "Кортеж" Модельное семейство Aurus, которое разрабатывается для первых лиц государства в рамках проекта "Кортеж", возглавит президентский лимузин. Однако, у него будет и более доступная модификация под тем же названием – Aurus Senat.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

Партнер Рамблера

Партнер Рамблера