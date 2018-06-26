Renault покажет в Москве новый кроссовер для России

Компания Renault анонсировала будущую премьеру Московского автосалона, которая обещает стать сенсацией. В августе французы устроят в Москве дебютный показ нового кроссовера, который именно из России отправится на завоевание мирового рынка.
Пока производитель поделился лишь единственным изображением будущей новинки, причем на фото запечатлена передняя часть кроссовера. Судя по фото, экстерьер вседорожника исполнят в соответствии с последними дизайнерскими тенденциями марки, стилизовав его, например, под внешность Renault Megane последнего поколения.
О технической составляющей новинки тоже пока ничего не сообщается. Однако, учитывая сведения, распространенные производителем в прошлом году в ходе обнародования плана стратегического развития, основой для новинки должна стать популярнейшая платформа Global Access, ранее известная, как B0. Соответственно, кроссовер станет близким родственником таких моделей, как Duster и Kaptur. Не исключено, что он разделит с родственниками и моторную гамму.
Производитель уже успел заявить, что кроссовер получит некие "уникальные для своего класса" решения и станет "настоящим прорывом для росссийского рынка".
Предполагается, что выпускаться новинка, уже имеющая статус глобальной, будет на заводе Renault в Москве, причем Россия станет первой страной, где будет налажено ее производство. Планов по экспорту кроссовера французы пока не обнародуют, но, если верно предположение о том, что новинка станет частью стратегического плана Renault, аналогичную модель производитель собирается продавать, к примеру, в Бразилии, Китае и ряде других стран.