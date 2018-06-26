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© АвтоВести

26 июня 2018 13:06

Аналитика 354

Подсчитана средняя цена нового автомобиля в России

"Средняя по больнице" стоимость нового автомобиля в нашей стране оказалась довольно высокой. Однако, что интересно, в целом ряде регионов этот показатель оказался чуть ли не в два раза выше, а в других – чуть ли не в два раза ниже.

Агентство "Автостат" проанализировало рекомендованные производителями цены на новые автомобили и объемы их продаж за пять месяцев 2018 года, учло популярность различных модификаций каждой модели и подсчитало среднюю цифру. В среднем новый автомобиль в России стоит 1 380 000 рублей.

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При этом среднестатистический автомобиль на Дальнем Востоке оказался заметно дороже, чем по России. В Приморском крае за новую машину платят в среднем 2 440 000 рублей, в Хабаровском крае и на Сахалине – 2 220 000 рублей, а в Магаданской области – 2 170 000 рублей. Всего же средняя цена нового автомобиля оказалась выше показателя по стране в 23 регионах.

Эксперты агентства утверждают, что структура автомобильного рынка Дальнего Востока заметно отличается от общероссийской. Продажи новых машин здесь невелики, и покупатели отдают предпочтение заметно более дорогим моделям, что и повлияло на показатель средневзвешенной цены.

Соответственно, в немалом количестве субъектов федерации за новый автомобиль в среднем платят меньше, чем по стране. Лидером в этом отношении оказался Дагестан, где эта цифра составляет всего 917 000 рублей. Второе место – за Калмыкией с показателем 927 000 рублей.

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