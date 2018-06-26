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© Bonhams

26 июня 2018 12:07

Автопром 240

Рекордная коллекция раритетных Ford ушла с молотка

Самой большой частной коллекцией классических автомобилей Ford на планете считалось собрание Пита Ден Хартога. Однако, после аукциона Bohams, состоявшегося в минувший уик-энд, она таковой уже не будет: с молотка ушли более 200 раритетов. И это не единственный рекорд распродажи.

Коллекция частного музея Ден Хартога интересна не только количеством собранных в ней раритетов: коллекционер прилежно собирал как стандартные автомобили, так и специальные модификации, коммерческий транспорт, автобусы, пожарные и гоночные машины. Распродажа коллекции, по официальному сообщению, собрала более 500 коллекционеров со всего мира, а всего на лоты из собрания Ден Хартога было потрачено более 6 млн евро.

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Самым дорогим лотом стал Ford Model B 1905 года выпуска с кузовом типа "тонно" (он отличается, в первую очередь, отсутствием крыши и багажника) – за этот раритет заплатили 419 750 евро, что оказалось самой большой суммой на планете, когда-либо уплаченной за эту модель.

Считавшаяся роскошной Model B выпускалась компанией Форда не более трех лет – с 1904 по 1906 годы, причем собрано было около полутысячи экземпляров, а до наших дней дожили не более восьми.

Второе место по стоимости на распродаже занял Ford Model K с кузовом "фаэтон", проданный за 345 000 евро – именно на Model K производитель в 1906 году впервые установил шестицилиндровый двигатель. А самым интересным лотом называют снегоход 1930 года на базе Ford Model A – пикап с установленными вместо задних колес гусеницами и навешенными на переднюю ось лыжами. За него покупатель заплатил 87 400 евро.

Собирать раритетные "Форды" Пит Ден Хартог начал в 1956 году, унаследовав от отца транспортную компанию с корпоративным автопарком. В 1997 году коллекция превратилась в частный музей, открытый в Нидерландах – однажды музей был занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самое крупное частное собрание автомобилей марки Ford.

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