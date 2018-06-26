Появилось официальное фото "доступного" седана из проекта "Кортеж"

Первое изображение нового седана было опубликовано на странице Aurus Motors в социальной сети "ВКонтакте". Официальными комментариями фото не сопровождается, однако, по некоторым данным, на нем запечатлен бронированный автомобиль со стандартной колесной базой. Предполагается, что эта версия поступит в Гараж особого назначения ФСО и будет использоваться для передвижения высшими чиновниками России. Ранее сообщалось, что внимание к проекту проявлял и патриарх Кирилл.

Рядовых, но высокопоставленных чиновников проект обделять тоже не собирается. Для них, по слухам, будет доступна обычная версия четырехдверного Aurus Senat – без бронирования. Всего же в семейство должны войти три модели – седан "Сенат" в разных модификациях, минивэн "Арсенал" и кроссовер "Комендант". Автомобили "Кортежа" были названы в честь башен Кремля.

Кроме того, одним из результатов проекта может стать мотоцикл. Его название и технические характеристики пока не сообщаются, но новинку планируется использовать в качестве мотоцикла сопровождения. Наконец, в будущем в рамках семейства Aurus могут появиться и так называемые "народные" модели, которые поступят в свободную продажу.

Первым же автомобилем проекта "Кортеж" стал лимузин, который использовался в том числе и во время инаугурации Президента. Он оснащен гибридной силовой установкой на базе 4,4-литрового V8 мощностью около 600 л.с., 9-ступенчатым автоматом и системой полного привода.