"Внедорожный" Jeep Grand Cherokee Trailhawk получил рублевый ценник

Внедорожная версия Trailhawk впервые появилась в линейке Jeep в 2013 году - первым ее получил Cherokee. Затем исполнение Trailhawk примерил кроссовер Renegade, а затем и Grand Cherokee - это исполнение дополнило комплектации Laredo, Limited, Overland и SRT.

Внешне Grand Cherokee Trailhawk отличается по новой облицовке передка, красным буксирным крюкам и 18-дюймовым внедорожным покрышкам Goodyear Adventure с кевларовыми усилителями. Плюс эмблемы Trailhawk и Trail Rated, антибликовая наклейка на капот, обтекатели зеркал и багажник на крыше с серыми вставками. В базовое оснащение входят передняя и задняя стальная защита днища, а за доплату есть защита порогов.

На руле установлена эмблема Trailhawk, кресла и двери отделаны оригинальной черной кожей с замшевыми вставками и красной прострочкой, в салоне есть черные вставки, все покрашенные элементы выполнены в стиле металлических деталей с отделкой "вороненая сталь". Завершающим штрихом во внутренней отделке является эмблема Trailhawk на рулевом колесе.

В цену уже входят 8,4-дюймовый емкостный экран Uconnect с дополнительными страницами, позволяющими отслеживать работы подвески, высоту дорожного просвета, режимы полного привода и системы SelecTerrain.

В базовое оснащение Trailhawk также входит пневмоподвеска Quadra-Lift, которая обеспечивает в верхнем положении клиренс до 275 мм. Есть и доработанная система Selec-Speed Control с Hill Ascent Control, позволяющая водителю контролировать скорость автомобиля при движении в гору и под гору с помощью подрулевых лепестков, а не педалей газа и тормоза. Полный привод - постоянный, на системе Quadra-Drive II с электронным дифференциалом повышенного трения (ELSD).

Угол наезда Jeep Grand Cherokee составляет 29,8 градуса, угол продольной проходимости - 27,1 градуса, угол заднего свеса - 22,8 градуса.

На Jeep Grand Cherokee Trailhawk устанавливается 286-сильный бензиновый V6 объемом 3,6 л в паре с 8-ступенчатым автоматом.

В России Jeep Grand Cherokee Trailhawk обойдется в сумму от 3 760 000 рублей. Базовый Grand Cherokee Laredo стоит в России от 3 020 000 рублей.