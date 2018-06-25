В Саудовской Аравии женщина впервые выехала на гоночный трек

Пилотесса по имени Асиль Аль Хамад впервые для женщин Саудовской Аравии прокатилась по местной гоночной трассе. Таким способом девушка отметила снятие запрета на управление автомобилем для женщин на территории этой ближневосточной страны. Заезд состоялся за рулем спорткупе Jaguar F-Type. Представители британской марки подчеркнули, что для пилотессы это был весьма эмоциональный момент – первый раз в жизни сидеть за рулем в родной стране, да еще и на треке.

Вдобавок Асиль Аль Хамад приняла участие в параде на открытии минувшего Гран-при Франции: команда Renault доверила ей управлять болидом Lotus Renault E20, на котором Кими Райкконен победил в Гран-при Абу-Даби 2012 года. В этот же уик-энд гонщица приняла участие в акции WorldDrivingDay, организованной компанией Jaguar.

Сами британцы предлагают в свете окончательной отмены запрета на управление автомобилем по всей планете праздновать 24 июня как "Всемирный день вождения". Для этого производитель не только опубликовал видеоролик с Асиль Аль Хамад в главной роли, но и запустил в соцсети хэштег #worlddrivingday, с которым предлагает пользователям делиться самыми интересными историями про управление автомобилем.

Сама же Асиль Аль Хамад представляет Саудовскую Аравию в Комиссии по делам женщин в автоспорте FIA (ее возглавляет знаменитая раллистка Мишель Мутон), а также является первой в истории женщиной-членом саудовской федерации автоспорта. По ее словам, снятие запрета открывает дорогу в автоспорт многим молодым арабским девушкам, и со своей стороны Аль Хамад считает минувшее воскресенье не только днем отмены запрета, но и днем зарождения женского автоспорта в Саудовской Аравии.