Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
Российские водители массово отказываются от полиса ОСАГО (слишком дорого!)

Российские водители массово отказываются от полиса ОСАГО (слишком дорого!)
503390
Сбербанк начнет выдавать биометрические водительские права

Сбербанк начнет выдавать биометрические водительские права
215232
Стало известно, когда в России подешевеет бензин

Стало известно, когда в России подешевеет бензин
284376
© Jaguar

25 июня 2018 19:43

Дороги 218

В Саудовской Аравии женщина впервые выехала на гоночный трек

Саудовская Аравия стала последней страной на планете, отменившей запрет садиться за руль для женщин: он перестал действовать в минувший уик-энд. В честь этого местная пилотесса не только прокатилась на болиде "Формулы-1", но и впервые сделала круг почета по гоночной трассе в родной стране.

Пилотесса по имени Асиль Аль Хамад впервые для женщин Саудовской Аравии прокатилась по местной гоночной трассе. Таким способом девушка отметила снятие запрета на управление автомобилем для женщин на территории этой ближневосточной страны. Заезд состоялся за рулем спорткупе Jaguar F-Type. Представители британской марки подчеркнули, что для пилотессы это был весьма эмоциональный момент – первый раз в жизни сидеть за рулем в родной стране, да еще и на треке.

Вдобавок Асиль Аль Хамад приняла участие в параде на открытии минувшего Гран-при Франции: команда Renault доверила ей управлять болидом Lotus Renault E20, на котором Кими Райкконен победил в Гран-при Абу-Даби 2012 года. В этот же уик-энд гонщица приняла участие в акции WorldDrivingDay, организованной компанией Jaguar.

В Саудовской Аравии женщина впервые получила водительское удостоверение

Сами британцы предлагают в свете окончательной отмены запрета на управление автомобилем по всей планете праздновать 24 июня как "Всемирный день вождения". Для этого производитель не только опубликовал видеоролик с Асиль Аль Хамад в главной роли, но и запустил в соцсети хэштег #worlddrivingday, с которым предлагает пользователям делиться самыми интересными историями про управление автомобилем.

Сама же Асиль Аль Хамад представляет Саудовскую Аравию в Комиссии по делам женщин в автоспорте FIA (ее возглавляет знаменитая раллистка Мишель Мутон), а также является первой в истории женщиной-членом саудовской федерации автоспорта. По ее словам, снятие запрета открывает дорогу в автоспорт многим молодым арабским девушкам, и со своей стороны Аль Хамад считает минувшее воскресенье не только днем отмены запрета, но и днем зарождения женского автоспорта в Саудовской Аравии.

Автопром

В России могут подорожать автомобили из США

Автопром

В России подорожали автомобили марки Land Rover

Штрафы за нарушения ПДД будут списывать без ведома нарушителей Правительство собирается усовершенствовать схемы взаимоотношений банков и судебных приставов путем нового закона. Предусмотрена в нем и возможность для приставов автоматически списывать штрафы со счета нарушителя без возбуждения производства.
Первая дрэг-битва электрокроссоверов: Tesla против Jaguar (видео) Компания Jaguar недавно запустила в серию свой электрический вседорожник I-Pace, и его, разумеется, тут же сравнили аналогичным кроссовером Tesla Model X. Результат заездов оказался непредсказуемым!
Чем осмотр отличается от досмотра? Разъяснение от ГИБДД! Осмотру транспортного средства или перевозимого груза в период летнего трафика может подвергнуться любой автомобилист – достаточно одного лишь подозрения в совершении правонарушения. Отказ же от осмотра может привести к более жестким мероприятиям. Какая разница между этими понятиями?
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

Партнер Рамблера

Партнер Рамблера