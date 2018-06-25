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© BMW

25 июня 2018 18:01

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Названы российские цены на заряженное купе BMW M2 Competition

Компания BMW объявила о начале приема заказов на самую мощную и самую быструю модификацию купе M2. Несмотря на высокую цену, новый BMW M2 Competition в России оказался дешевле сопоставимых по размеру и динамике конкурентов.

Основным отличием BMW M2 Competition от "обычной" М2 стал новый 6-цилиндровый мотор объемом 3,0 л с двойным турбонаддувом, позаимствованный у старшего семейства BMW M3/M4. Он обеспечивает 410 л.с. и 550 Нм крутящего момента и позволяет спорткару набирать 100 км/ч за 4,4 с в версии с механической КПП. Кроме того, версия Competition отличается собственными настройками подвески, иным аэродинамическим оперением и кое-какими деталями интерьера.

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В России цена спорткара стартует с отметки в 4 290 000 рублей за версию с механикой. Кроме этой КПП, купе может быть укомплектовано роботизированной коробкой M DCT, с которой время разгона до 100 км/ч снижается до 4,2 с, а цена увеличивается до 4 622 000 рублей. В нашей стране BMW M2 Competition получила еще и особый опциональный пакет M Special ценой в 260 000 рублей. В него входят электрорегулировки передних кресел, камера заднего вида, акустика Harman Kardon, система беспроводной зарядки и система бесключевого доступа.

 

Еще одна опция, доступная в России – пакет M Driver's Package, который сдвигает традиционный ограничитель максимальной скорости с 250 км/ч до 280 км/ч. Дилеры BMW в нашей стране начнут принимать заказы на спорткар уже с 1 июля.

 

В списке потенциальных конкурентов баварского купе значатся, к примеру, Porsche 718 Cayman GTS, способный ускориться до 100км/ч за 4,3 с и оцененный в минимальные 5 312 000 рублей, а также Audi TT RS по цене от 4 962 000 рублей в версии с 400-сильным мотором, роботом и системой полного привода.

К слову, "обычная" BMW M2 с 370-сильным двигателем стоила в России минимум 3 590 000 рублей - и простой "эмки" больше не будет.

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