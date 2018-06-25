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© АвтоВести

25 июня 2018 17:15

Дороги 2186

Штрафы за нарушения ПДД будут списывать без ведома нарушителей

Правительство собирается усовершенствовать схемы взаимоотношений банков и судебных приставов путем нового закона. Предусмотрена в нем и возможность для приставов автоматически списывать штрафы со счета нарушителя без возбуждения производства.

Речь идет о штрафах на сумму менее 3 000 рублей каждый за нарушения, зафиксированные комплексами автоматической фиксации. Об этом говорится в поправках к законопроекту, на которые ссылается издание "Известия". Автором идеи упрощенного взимания штрафов стал единоросс Зариф Байгускаров, внесший поправки после принятия законопроекта в первом чтении.

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По его предложению, после получения информации из ГИБДД пристав в трехдневный срок направляет уведомление в банк, который, в свою очередь, автоматически списывает средства. Возбуждать производство в этом случае потребуется лишь, если у нарушителя не обнаружилось достаточной суммы на банковском счете.

Автор алгоритма утверждает, что предлагает эту схему ради высвобождения у приставов дополнительного времени для работы: упрощенный механизм взимания штрафов позволит оптимизировать деятельность ведомства. По данным Госдумы, мелкие штрафы сейчас составляют более трети от всех дел, с которыми приходится работать приставам. По статистике самой ФССП, ежегодно по штрафам на суммы менее 3 000 рублей возбуждается более 30 млн производств.

Во втором чтении законопроект должен быть рассмотрен Госдумой в июле. Предсказать, когда закон будет принят окончательно и вступит в силу, пока сложно: авторы проекта предлагают отложить этот момент минимум на полгода для того, чтобы банки успели подготовить соответствующее программное обеспечение.

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