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© BMW

25 июня 2018 13:27

Автопром 28

Автомобильные ключи уходят в прошлое: их заменят смартфоны

Утвержден первый в истории автомобильной промышленности цифровой стандарт для электронного автомобильного ключа, который позволит открывать автомобиль со смартфона. Заинтересованность в технологии уже проявили Audi, BMW, Hyundai и другие автогиганты.

Так называемую спецификацию Digital Key версии 1.0 утвердил консорциум Car Connectivity, в который входят не только ряд автопроизводителей и компаний, выпускающих компоненты, но и гиганты IT-индустрии (например, Apple, Samsung и Panasonic). Официально заявлено, что это первый стандарт электронного ключа, который будет доступен всем участникам консорциума.

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Разработанный в рамках проекта электронный ключ позволит автовладельцу при помощи смартфона или другого гаджета (включая, скажем, "умные часы") разблокировать дверные замки автомобиля, запирать его и управлять некоторыми другими функциями, в том числе и дистанционно запускать двигатель. Кроме того, этим ключом можно будет делиться, предоставляя доступ к автомобилю другим людям.

Известно, что для обмена данными между гаджетом и автомобилем используется популярный протокол NFC. При этом утверждается, что связь между устройствами обеспечивает максимальный уровень защищенности от посторонних посягательств.

Консорциум Car Connectivity уже заявил, что пристальное внимание, проявленное к разработанному стандарту потенциальными участниками проекта, заставило специалистов взяться за разработку второго поколения Digital Key. Его релиз запланирован на 2019 год. Обещано, что стандарт будет полностью масштабируемым и обеспечит производителям, которые захотят его использовать, заметное снижение затрат на разработку схем коммуникаций «автомобиль-водитель».

О своей поддержке проекта и заинтересованности в его результатах, согласно официальному сообщению Car Connectivity, уже заявили Audi, BMW и Hyundai, а также концерны Volkswagen и General Motors.

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