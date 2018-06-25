В России могут подорожать автомобили из США

Российские власти готовят ответные меры на введение США высоких пошлин на сталь и алюминий, инициированное весной 2018 года Дональдом Трампом. Как сообщил RNS министр экономического развития Максим Орешкин, в список американских товаров, в отношении которых тоже планируется ввести симметричные дополнительные пошлины, могут попасть и легковые автомобили.



Логично предположить, что и конечная цена для покупателя этих машин в России тоже вырастет. Правда, подорожают в данном случае не столько настоящие "американцы" - такие как, например, Chevrolet, Cadillac и Jeep, но и автомобили европейских и японских марок, производство которых налажено в США.

Среди них - популярные у нас BMW X5 и X6, Mercedes-Benz GLE и GLS, большие кроссоверы Toyota Highlander, Volkswagen Teramont и Infiniti QX60, все модели Honda для России и многие другие.



И хотя в Минэкономразвития подтвердили, что рассматривают возможность включения автомобилей из Америки в санкционный список, сам по себе эффект от этого останется мизерным из-за небольшого объема импорта машин из США в Россию.