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© Chevrolet

25 июня 2018 18:50

Автопром 306

В России могут подорожать автомобили из США

У России, похоже, разворачивается собственное торговое противостояние с Соединенными штатами Америки, в результате которого могут увеличиться пошлины на импорт автомобилей из США. Кстати, в результате этого подорожают не только исконно американские машины.

Российские власти готовят ответные меры на введение США высоких пошлин на сталь и алюминий, инициированное весной 2018 года Дональдом Трампом. Как сообщил RNS министр экономического развития Максим Орешкин, в список американских товаров, в отношении которых тоже планируется ввести симметричные дополнительные пошлины, могут попасть и легковые автомобили. 

Логично предположить, что и конечная цена для покупателя этих машин в России тоже вырастет. Правда, подорожают в данном случае не столько настоящие "американцы" - такие как, например, Chevrolet, Cadillac и Jeep, но и автомобили европейских и японских марок, производство которых налажено в США.

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Среди них - популярные у нас BMW X5 и X6, Mercedes-Benz GLE и GLS, большие кроссоверы Toyota Highlander, Volkswagen Teramont и Infiniti QX60, все модели Honda для России и многие другие.

И хотя в Минэкономразвития подтвердили, что рассматривают возможность включения автомобилей из Америки в санкционный список, сам по себе эффект от этого останется мизерным из-за небольшого объема импорта машин из США в Россию. 

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