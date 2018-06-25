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© EPA

25 июня 2018 12:15

Автопром 1444

Трамп решил похоронить поставки автомобилей из Европы в США

Президент США не доволен пошлинами, которыми облагаются американские автомобили при поставках в Евросоюз. Недавно он уже пообещал убрать европейские машины с американских дорог, а сейчас поставил конкретный ультиматум.

Дональд Трамп в минувшую пятницу, 22 июня, пригрозил введением импортной пошлины в размере 20% на все автомобили, ввезенные из Евросоюза на территорию США. По словам главы государства, заградительная мера будет использована в том случае, если Европа не пересмотрит существующие "несправедливые" ставки.

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"Принимая во внимание существующие налоговые тарифы и торговые барьеры, которые долгое время действуют со стороны ЕС в отношении выдающихся американских компаний и их работников, если эти тарифы и барьеры не будут пересмотрены или отменены, то мы введем 20-процентную пошлину на все их автомобили, ввозимые в США. Пусть выпускают их здесь!", - написал Трамп в своем Твиттере.

Отметим, что в данный момент США взимает пошлину в размере лишь 2,5% за импорт каждого автомобиля из ЕС, в то время как американские автомобили при поставках в Европу облагаются налогом в 10%. 

Власти Европы об угрозах со стороны Дональда Трампа уже наслышаны и пообещали дать симметричный ответ на возможные заградительные тарифы. "Если они повысят импортные пошлины, то у нас не останется иного выбора, кроме как адекватно на это отреагировать. И мы не хотим вести торговые войны с помощью Твиттера, так что нужно прекращать эскалацию", - заявил вице-президент Еврокомиссии Юрки Катайнен в интервью Le Monde.

Ведущий аналитик агентства JATO Dynamics Фелипе Муньос уверен, что основной удар в случае обещанного Трампом увеличения пошлин придется на немецкие автомобильные компании: "По итогам I квартала на автомобили немецких марко в США приходилось 4% всех продаж, тогда как доля американских в той же Германии - всего 1,3%. Большинство импортируемых машин из ЕС в США - это модели премиум-класса, что говорит о (плачевном - прим.ред) состоянии американского автопрома в этом сегменте. Любая попытка увеличить торговые тарифы в большей степени ударит по BMW и Mercedes, в меньшей - по Volkswagen. Это также навредит продажам Porsche, которая импортирует из Германии 100% своих машин".

К слову у тех же компаний BMW и Mercedes-Benz работают собственные заводы на территории США, однако более половины автомобилей немцам все равно приходится завозить из ЕС. Если "трамповские" пошлины все-таки будут введены, то производителям придется либо скорректировать модельный ряд, оставив лишь машины локальной сборки, либо же переориентировать производство на выпуск новых моделей.

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