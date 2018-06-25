Электрический "Фольксваген" установил рекорд культовой "Гонки в облака"

Впрочем, сами члены команды Volkswagen предпочитают употреблять термин "разгромил". Предыдущий рекорд "Гонки в облака" был установлен Себастьеном Лебом: на суперкаре Peugeot 208 T16 он поднялся на вершину холма Пайкс Пик за 8 минут и 13.878 секунды. Гонщик же Ромен Дюма, вооруженный электроболидом Volkswagen, преодолел 156 поворотов знаменитой трассы за 7 минут и 57.148 секунды. Таким образом, он не только установил новый рекорд, но и впервые в современной истории гонки "выехал" из 8 минут. Известно, что на протяжении 20-километровой трассы средняя скорость Ромена Дюма составляла 145 км/ч.

Болид Volkswagen ID R, подготовленный для гонки, был оснащен двумя электромоторами – по одному на каждой оси – суммарной мощностью около 680 л.с. и 650 Нм. До 100 км/ч суперкар весом около тонны способен катапультироваться за 2,25 с. Кроме того, создатели болида потратили очень много времени на разработку специальных аэродинамических элементов, которые позволили бы не только создавать нужную прижимную силу, но и компенсировать разряженность воздуха ближе к вершине холма. Уже заявлено, что некоторые из реализованных на болиде технологий найдут свое применение на серийных электрокарах VW.

Еще один рекорд в ходе гонки установила компания Bentley, выставившая на старт в классе серийных кроссоверов свою Bentayga. Строго говоря, стартовал в гонке не совсем серийный кроссовер: "Бентайгу" несколько облегчили за счет удаления компонентов салона, установили каркас безопасности, систему пожаротушения, спортивные шины и новую выхлопную систему. Однако, подобные доработки допускаются регламентом гонки, тем более, что в конструкцию силовой установки инженеры Bentley не вмешивались: кроссовер выступал со стандартным 608-сильным W12.

В итоге Рис Миллен, управлявший "Бентайгой", смог проехать трассу за 10 минут и 49.902 секунды, улучшив прежнее достижение почти на 2 минуты. Оно принадлежало Полу Далленбаху, выступавшему на Range Rover Sport.