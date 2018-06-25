Первая дрэг-битва электрокроссоверов: Tesla против Jaguar (видео)

На YouTube-канале carwow появился видеоролик с заездами электрических кроссоверов Jaguar I-Pace и Tesla Model X. Причем, против "британца" выставили сразу двух "американцев" - ориентированную на максимальный пробег топовую версию 100D с запасом хода 565 км, а также самую динамичную P100D с разгоном до 100 км/ч за 3,1 с.



Электрокроссоверы сравнивали между собой в трех упражнениях: дрэг-гонке на 402 м, разгоне с ходу и торможении. И хотя обе "Теслы" на бумаге несравнимо мощнее 400-сильного "Ягуара" - у них 560 л.с. и 760 л.с. соответственно, британский электрокар явно не стал для американских конкурентов легкой жертвой.







Классическую дистанцию в четверть мили Jaguar I-Pace преодолел даже быстрее Tesla Model X 100D, но закономерно уступил сумасшедшей версии P100D. В разгоне по ходу движения "Ягуар" проиграл обеим "Теслам", однако 100D оторвалась от британца лишь ненамного. А вот по эффективности торможения I-Pace оказался лучшим в этом трио.



Напомним, что электрокары Tesla Model X в России официально не представлены, а у "серых" продавцом кроссоверы Model X 100D и P100D стоят по 11,2 и 16,7 млн рублей соответственно. А вот Jaguar I-Pace должен доехать до нашего рынка ближе к концу 2018 года и будет несравнимо дешевле неофициальных "американцев".