Снижение цен на бензин: радость была преждевременной

Напомним, как сообщалось ранее, топливные акцизы могут быть снижены уже с 1 июля - на тонну бензина до 3 000 рублей, на тонну дизельного топлива - до 2 000 рублей. По предварительным подсчетам, в таком случае литр бензина должен подешеветь примерно на 2,2 рубля, литр дизеля - на 1,7 рубля.

Однако, по словам директора департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексея Сазанова, ожидать снижения цен на топливо не стоит. "К отсутствию роста. К снижению цен будет практически невозможно при такой конъюнктуре, при сегодняшнем соотношении курса и нефти", - так ответил Сазонов агентству РИА "Новости" на вопрос о том, к чему приведет снижение топливных акцизов.



Разработка проектов поправок для снижения топливных акцизов поручена Минэнерго, Минфину и ФАС. Проектыбудут внесены на рассмотрение до 28 мая этого года. Они будут предусматривать не только снижение акцизных ставок "в размерах, ранее согласованных в правительстве", но и изменение структуры распределения доходов от акцизов между федеральным центром и регионами.



Напомним, с начала 2018 года бензин подорожал на 3,4%. К 14 мая средняя цена литра бензина составляла 41,28 рублей. Дизельно топливо прибавило в цене 4,2%, литр дизеля стоит в среднем 42,41 рубля.