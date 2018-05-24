Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
Mitsubishi Lancer возродится, но изменится до неузнаваемости

Mitsubishi Lancer возродится, но изменится до неузнаваемости
170738
Кнопочный запуск мотора может быть смертельно опасен

Кнопочный запуск мотора может быть смертельно опасен
183072
Российские водители массово отказываются от полиса ОСАГО (слишком дорого!)

Российские водители массово отказываются от полиса ОСАГО (слишком дорого!)
493781
© АвтоВести

24 мая 2018 18:00

Дороги 145

Снижение цен на бензин: радость была преждевременной

Ранее правительство поручило профильным ведомствам разработать законопроекты, которые позволили бы снизить топливные акцизы. Появилась надежда, что это приведет к снижению цен на топливо, - приводились даже расчеты такого снижения. Однако, судя по всему, снижаться цены все равно не собираются.

Напомним, как сообщалось ранее, топливные акцизы могут быть снижены уже с 1 июля - на тонну бензина до 3 000 рублей, на тонну дизельного топлива - до 2 000 рублей. По предварительным подсчетам, в таком случае литр бензина должен подешеветь примерно на 2,2 рубля, литр дизеля - на 1,7 рубля.

Количество видов топлива на АЗС могут ограничить.

Однако, по словам директора департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексея Сазанова, ожидать снижения цен на топливо не стоит. "К отсутствию роста. К снижению цен будет практически невозможно при такой конъюнктуре, при сегодняшнем соотношении курса и нефти", - так ответил Сазонов агентству РИА "Новости" на вопрос о том, к чему приведет снижение топливных акцизов.

Разработка проектов поправок для снижения топливных акцизов поручена Минэнерго, Минфину и ФАС. Проектыбудут внесены на рассмотрение до 28 мая этого года. Они будут предусматривать не только снижение акцизных ставок "в размерах, ранее согласованных в правительстве", но и изменение структуры распределения доходов от акцизов между федеральным центром и регионами.

Напомним, с начала 2018 года бензин подорожал на 3,4%. К 14 мая средняя цена литра бензина составляла 41,28 рублей. Дизельно топливо прибавило в цене 4,2%, литр дизеля стоит в среднем 42,41 рубля.

Новинки

Новое поколение BMW X5 показали на фото и видео

Дороги

ГИБДД РФ: "красивые" госномера будут продавать на аукционе

Все автомобили России попадут в единую электронную базу С 1 июля в России вводятся электронные ПТС для новых автомобилей, которые займут место привычных бумажных аналогов. И это только начало: в перспективе и другие регистрационные документы будут переведены в электронный формат. В частности, это касается ОТТС.
Стало известно, когда в России подешевеет бензин Правительство поручило Минфину, Минэнерго и ФАС подготовить законопроекты, в соответствии с которыми можно будет снизить ставки акцизов на автомобильное топливо. Проекты поправок должны быть внесены в правительство до конца мая, а вскоре после этого должно произойти, собственно, снижение акцизов.
В Германии начали вводить запрет на дизели Ранее Федеральный административный суд Германии дал городам страны полномочия самостоятельно вводить запрет на эксплуатацию дизельных автомобилей без переходного срока, и власти на местах не заставили себя долго ждать: уже в конце мая такой запрет будет введен в Гамбурге.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

Партнер Рамблера

Партнер Рамблера