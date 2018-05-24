Volkswagen сделает для Apple беспилотную "маршрутку"

Как пишет The New York Times, компания Apple подписала соглашение с немецким концерном Volkswagen, в рамках которого автогигант создаст для Apple беспилотный автомобиль на базе Volkswagen Transporter T6 - такой автомобиль будет использоваться в роли корпоративного шаттла для перевозки сотрудников.

Это соглашение - прямой признак того, что Apple была вынуждена слегка поумерить амбиции. Как рассказали изданию источники, знакомые с ситуацией, но пожелавшие остаться анонимными, до этого американский техногигант пытался договориться о похожем сотрудничестве с другими крупными автопроизводителями, такими как BMW и Mercedes-Benz, причем на тот момент речь шла и вовсе о разработке целого семейства беспилотников совместными усилиями.



Однако эти попытки ни к чему не привели из-за требований Apple, которые отпугнули потенциальных партнеров: американцы хотели получить в свое распоряжение всю техническую документацию, касающуюся разработки таких автомобилей.



Потерпев неудачу, Apple решила изменить стратегию. Будущий совместный проект с Volkswagen предполагает не создание беспилотника с нуля, а доработку уже существующего Transporter T6. Это, помимо прочего, позволит Apple, наконец, конкретизировать направление своих разработок: автомобиль у них уже есть, и все усилия можно сосредоточить на развитии технологий автономного пилотирования.



Как рассказали бывшие сотрудники Apple, проект по созданию беспилотника у компании все эти четыре года развивался неуверенно: несколько раз менялась концепция, штат сотрудников, работающих над проектом, постоянно сокращался - зачастую, как говорят, из-за недостатка мотивации, потому что конечная цель никак не принимала ясных очертаний.