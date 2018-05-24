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© АвтоВАЗ

24 мая 2018 16:00

Автопром 61

Автомобили Lada вышли на рынок Чили

"АвтоВАЗ" продолжает расширять географию экспорта, что является одной из приоритетных задач марки. После двадцатилетнего перерыва компания возвращается на рынок Чили: новый автосалон российской марки начал работу в столице Чили, Сантьяго.

Импортером "АвтоВАЗа" в Чили стала компания Cono Sur Automotive Distributor, работающая с брендами альянса Renault-Nissan. Модельный ряд Lada в Чили будет собран из четырех моделей. Это трехдверный внедорожник Lada 4х4, высокий универсал Lada Kalina Cross, седан Lada Granta и фургон Lada Largus. До конца 2018 года компания планирует продать в Чили до 400 автомобилей.

Продажи Lada возобновились и на Кубе.

Стоит отметить, что в Чили "АвтоВАЗ" вернулся в период роста местного рынка: в 2017 году объем реализации автомобилей увеличился здесь на 17,9% по сравнению с 2016 годом. В течение 2018 года импортер Lada в Чили планирует открыть еще 3 автосалона марки.

Ранее в этом месяце марка Lada вышла на рынок Туниса. Там будет продаваться внедорожник Lada 4x4 Urban в трехдверном кузове и максимальной комплектации с кондиционером. Автомобиль будут предлагать по цене 38 650 тунисских динаров, это около 16 000 долларов, что делает Lada 4x4 Urban самым доступным внедорожником на рынке Туниса.

До этого стартовали продажи Lada и в Иордании. Там представлен практически весь модельный ряд Lada - Granta, Vesta, 4x4 в трех- и пятиместном исполнении, Largus в вариантах кузова фургон и семиместный универсал, Lada Kalina и Lada Kalina Cross. Кроме того, иорданским покупателям будут доступны и фирменные дополнительные услуги Lada, в том числе - круглосуточная помощь на дорогах в течение трех лет с момента покупки автомобиля.

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