Автомобили Lada вышли на рынок Чили

Импортером "АвтоВАЗа" в Чили стала компания Cono Sur Automotive Distributor, работающая с брендами альянса Renault-Nissan. Модельный ряд Lada в Чили будет собран из четырех моделей. Это трехдверный внедорожник Lada 4х4, высокий универсал Lada Kalina Cross, седан Lada Granta и фургон Lada Largus. До конца 2018 года компания планирует продать в Чили до 400 автомобилей.

Стоит отметить, что в Чили "АвтоВАЗ" вернулся в период роста местного рынка: в 2017 году объем реализации автомобилей увеличился здесь на 17,9% по сравнению с 2016 годом. В течение 2018 года импортер Lada в Чили планирует открыть еще 3 автосалона марки.



Ранее в этом месяце марка Lada вышла на рынок Туниса. Там будет продаваться внедорожник Lada 4x4 Urban в трехдверном кузове и максимальной комплектации с кондиционером. Автомобиль будут предлагать по цене 38 650 тунисских динаров, это около 16 000 долларов, что делает Lada 4x4 Urban самым доступным внедорожником на рынке Туниса.



До этого стартовали продажи Lada и в Иордании. Там представлен практически весь модельный ряд Lada - Granta, Vesta, 4x4 в трех- и пятиместном исполнении, Largus в вариантах кузова фургон и семиместный универсал, Lada Kalina и Lada Kalina Cross. Кроме того, иорданским покупателям будут доступны и фирменные дополнительные услуги Lada, в том числе - круглосуточная помощь на дорогах в течение трех лет с момента покупки автомобиля.