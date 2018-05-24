Появились первые фотографии "народного" кроссовера от Volkswagen

В Китае производство и продажи стартуют уже в этом году, на заводе корпорации SAIC-Volkswagen. В целом же модель предназначена для рынков Китая, Северной и Южной Америки, стран СНГ и России. У нас его будут собирать на заводе концерна в Калуге - в производство Tharu должен пойти в 2020 году. Планы по выпуску новинки у Volkswagen довольно амбициозны: компания планирует выпускать по 400 000 таких машин по всему миру ежегодно.

В основе кроссовера лежит модульная платформа MQB, а в иерархии марки он займет место на ступеньку ниже модели Tiguan, то есть по габаритам новинка будет примерно схожа с моделью Skoda Karoq, да и технически едва ли далеко уйдет от своего чешского "коллеги". Кроссоверу прочат бензиновые турбомоторы на 1,2 и 1,4 литра мощностью 116 и 150 лошадиных сил соответственно. Двигатели будут работать с шестиступенчатой механикой или семиступенчатым роботом. Не исключено, что на других рынках моторная гамма будет иной - в частности, в России вполне возможно появление модификации с 1,6-литровым атмосферником.

У компании Skoda, в свою очередь , тоже готов очередной "народный" кроссовер - по крайней мере, для Китая. Он называется Kamiq и по габаритам не особо уступает модели Karoq, однако по технике и оснащению - гораздо скромнее. В основе Kamiq лежит старая архитектура с полузависимой задней подвеской, а мотор предложат только один - 1,5-литровый MPI, который выдает 110 лошадиных сил и 150 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с пятиступенчатой механикой или шестиступенчатым автоматом. Привод - только передний.



По набору опций новинка тоже будет весьма скромной. У "Камика" нет климат- контроля (максимум - кондиционер), светодиодной оптики, круиз-контроля и прочих современных опций, за исключением датчиков дождя и света и мультимедийной системы с сенсорным дисплеем.



Сборку Skoda Kamiq наладят в Китае на совместном предприятии Skoda SAIC. На местном рынке он составит конкуренцию Hyundai ix25, Nissan Kicks и Citroen C3-XR.







