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© УАЗ

24 мая 2018 13:45

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В России начались продажи новой версии УАЗ "Патриот"

Официальные дилеры марки УАЗ открыли продажи новой экспедиционной версии внедорожника "Патриот". Автомобиль укомплектован всем необходимым для экспедиций по самым глухим местам - причем весь его внедорожный тюнинг полностью легален.

Отличить экспедиционную спецверсию от обычных "Патриотов" будет легко. Такие автомобили доступны исключительно в собственных оранжевом и зеленом цветах. А на левой двери внедорожника размещен особый шильдик, на котором название модели изображено на фоне гор.

А еще УАЗ подготовил спецверсию для футбольных болельщиков.

Комплектация автомобиля собрана на основе исполнения "Оптимум+мультимедиа". В оснащение входят кондиционер, мультимедийная система на "Андроиде" с 7-дюймовым тачскрином и навигацией, а также дополнительный отопитель салона. Но самое интересное - это список внедорожного оборудования. "Экспедиционник" получил интегрированную лебедку "Спрут 9000 Спорт", защиту рулевых тяг, резину BF Goodrich All-Terrain, экспедиционный багажник на крыше, лестницу на задней двери, тягово-сцепное устройство, блокировку дифференциала заднего моста и защиту порогов.

А самое главное, что такой оффроад-тюнинг "Патриота" полностью легален. Установленное на Ульяновском автозаводе дополнительное оснащение сертифицировано, что избавляет владельца от головной боли при встрече с ГИБДД.

За экспедиционный УАЗ просят 1 039 990 рублей. Официальная премьера модели состоится 26 мая в Санкт-Петербурге, на Исаакиевской площади, во время официального старта самого крупного в мире соревнования по преодолению бездорожья на полноприводной технике "Ладога Трофи".

Интересно, что после "Патриота" комплект дополнительного внедорожного оборудования могут получить и внедорожник "Хантер", и легендарная "Буханка". Соответствующие модификации должны появиться осенью 2018 года.
 

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