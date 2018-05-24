Стали известны российские цены на новый Ford EcoSport

Изменения во внешности коснулись передней части автомобиля: обновилась решетка радиатора и фары, а в старших комплектациях доступны светодиодные дневные ходовые огни. Изменились также задний бампер и фонари, а также появились колесные диски нового дизайна. Кстати, теперь для EcoSport можно заказать диски на 17 дюймов.

В интерьере появилась полностью новая передняя панель с переработанной архитектурой и уменьшенным количеством кнопок. Экран мультимедийной системы SYNC 3 с диагональю до 8 дюймов (в зависимости от комплектации) теперь установлен отдельно над воздуховодами и имеет "парящий" дизайн. Была также пересмотрена конструкция сидений, а задние сиденья получили более удобный механизм складывания и могут освобождать дополнительное место для багажа в пропорции 60:40.



Уже с базовой версии новый EcoSport оснащается активной противобуксовочной системой, системой предотвращения опрокидывания, системой курсовой устойчивости, системой помощи при аварийном торможении, сигнализацией аварийного торможения, системой помощи при трогании на подъеме (для версий с МКП).

На всех версиях с автоматической трансмиссией теперь используются 6-ступенчатые гидромеханические коробки передач. Кстати, теперь Ford EcoSport будет доступен в версии с АКП, полным приводом и 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 148 л.с.. - такой комбинации на модели ранее не встречалось.



Роль базового двигателя теперь выполняет совершенно новый агрегат - бензиновый мотор Dragon для глобального рынка, который при рабочем объеме 1,5 л развивает 123 л.с. и 151 Нм крутящего момента. На EcoSport этот двигатель предложат в сочетании с передним приводом и либо с 5-ступенчатой МКП, либо с 6-ступенчатым "автоматом".

В рамках дополнительной адаптации нового Ford EcoSport для российского рынка была русифицирована навигационная система и увеличена до 4,5 л емкость бачка омывающей жидкости, который получил собственный индикатор уровня на приборной панели, появился электроподогрев форсунок стеклоомывателей.



Никуда не делись и электробогрев ветрового стекла, боковых зеркал, передних сидений и руля и дополнительный электрический отопитель салона. Как и прежде, Ford EcoSport сможет потреблять 92-й бензин, а на его кузов будет действовать 12-летняя гарантия от сквозной коррозии.

Стоимость переднеприводного кроссовера в начальной комплектации Ambiente c 1,5-литровым двигателем Dragon мощностью 123 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач составит 959 000 рублей. Автомат появляется в следующей комплектации Trend - такой EcoSport обойдется уже в 1 089 000 рублей, а в таком же исполнении, но с механикой, - на 70 000 рублей меньше. Цены на полноприводную версию (двигатель Duratec 2 л, 6-ступенчатая АКП) начинаются от 1 229 000 рублей за кроссовер в комплектации Trend.



Самый дорогой EcoSport - 2-литровый полноприводный вариант с автоматической коробкой передач и в комплектации Titanium Plus, где доступны камера заднего вида, бесключевой доступ, датчики парковки и много другое. Такой автомобиль обойдется в 1 399 000 рублей.