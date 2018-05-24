Все автомобили России попадут в единую электронную базу

ОТТС - не самая известная среди автомобилистов аббревиатура, однако это очень важный документ, без которого на территории России автомобили просто невозможно продавать. Это одобрение типа транспортного средства, оформлением которого занимается автопроизводитель для вывода новой модели на рынок. ОТТС является свидетельством того, что автомобиль прошел все испытания, требуемые законодательством, и пригоден для эксплуатации.

В Росиии за оформление ОТТС отвечает Росстандарт. Именно это ведомство и предлагает перевести базу ОТТС в электронный формат. Как сообщают "Известия", внедрение проекта на национальном уровне должно произойти 1 января 2019 года и позволит значительно снизить административные барьеры для автопроизводителей.



Кроме того, будет исключена коррупционная составляющая. Единая электронная база ОТТС позволит ведомствам отслеживать транспортные средства, выпущенные в обращение, а покупатели будут получать точные данные об автомобилях.



ОТТС в электронном формате планируется интегрировать в базу электронных ПТС, которые входят в оборот с 1 июля этого года. По словам замруководителя Росстандарта Алексея Кулешова, допуск к информации электронного ОТТС получит автопроизводитель и сертификационный орган, а впоследствии в е-ПТС данные увидит и хозяин автомобиля.

