Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
Изменения в ПДД введут новые ограничения для автомобилистов

Изменения в ПДД введут новые ограничения для автомобилистов
276919
С 1 декабря автомобилистам грозит новый штраф

С 1 декабря автомобилистам грозит новый штраф
268496
Кнопочный запуск мотора может быть смертельно опасен

Кнопочный запуск мотора может быть смертельно опасен
168866
© Triangle Bio Fuels

23 мая 2018 16:39

Дороги 4652

Стало известно, когда в России подешевеет бензин

Правительство поручило Минфину, Минэнерго и ФАС подготовить законопроекты, в соответствии с которыми можно будет снизить ставки акцизов на автомобильное топливо. Проекты поправок должны быть внесены в правительство до конца мая, а вскоре после этого должно произойти, собственно, снижение акцизов.

Топливные акцизы могут быть снижены уже с 1 июля, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников и замруководителя ФАС Анатолия Голомолзина. В распоряжении издания оказалась копия протокола совещания у вице-премьера Дмитрия Козака, согласно которой акцизы на тонну бензина могут снизить до 3 000 рублей, на тонну дизельного топлива - до 2 000 рублей. По предварительным расчетам, в таком случае литр бензина должен подешеветь примерно на 2,2 рубля, литр дизеля - на 1,7 рубля.

Количество видов топлива на АЗС могут ограничить.

Решение о снижении акцизов принято в свете очередного роста цен на топливо в этом году, вызванного подорожанием нефти и повышением акцизов, которое было проведено по инициативе прежнего состава правительства.

Сами проекты поправок Минэнерго, Минфин и ФАС должны внести на рассмотрение до 28 мая этого года. Они будут предусматривать не только снижение акцизных ставок "в размерах, ранее согласованных в правительстве", но и изменение структуры распределения доходов от акцизов между федеральным центром и регионами.

Напомним, с начала 2018 года бензин подорожал на 3,4%. К 14 мая средняя цена литра бензина составляла 41,28 рублей. Дизельно топливо прибавило в цене 4,2%, литр дизеля стоит в среднем 42,41 рубля.

Новинки

Создан революционный пикап, который обещает быть "быстрее Ferrari"

Дороги

Блокировки Роскомнадзора могут доставить проблем автолюбителям

Система "ЭРА-ГЛОНАСС" получила новые важные функции АО "Глонасс", компания-оператор государственной системы экстренного реагирования, которая в обязательном порядке устанавливается на новые автомобили в России, запускает сервис помощи на дорогах. Новая функция будет доступна для всех автомобилей, оснащенных системами "ЭРА-ГЛОНАСС".
Израильский беспилотник проехал на красный свет прямо во время презентации Израильская компания Mobileye - серьезный разработчик средств компьютерного видения для автомобилей-беспилотников: недаром в прошлом году ее приобрел IT-гигант Intel. Но и у продвинутых компаний бывают тяжелые дни: беспилотник Mobileye нарушил ПДД прямо на глазах у журналистов.
Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы С 1 июля этого года привычные бумажные ПТС уйдут в прошлое: вместо них появятся электронные аналоги, что, теоретически, упростит жизнь покупателям автомобилей. Однако проблемы могут ждать автовладельцев при попытке застраховать автомобиль: система ОСАГО пока что "не признает" электронные ПТС.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

Партнер Рамблера

Партнер Рамблера