Стало известно, когда в России подешевеет бензин

Топливные акцизы могут быть снижены уже с 1 июля, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников и замруководителя ФАС Анатолия Голомолзина. В распоряжении издания оказалась копия протокола совещания у вице-премьера Дмитрия Козака, согласно которой акцизы на тонну бензина могут снизить до 3 000 рублей, на тонну дизельного топлива - до 2 000 рублей. По предварительным расчетам, в таком случае литр бензина должен подешеветь примерно на 2,2 рубля, литр дизеля - на 1,7 рубля.

Решение о снижении акцизов принято в свете очередного роста цен на топливо в этом году, вызванного подорожанием нефти и повышением акцизов, которое было проведено по инициативе прежнего состава правительства.



Сами проекты поправок Минэнерго, Минфин и ФАС должны внести на рассмотрение до 28 мая этого года. Они будут предусматривать не только снижение акцизных ставок "в размерах, ранее согласованных в правительстве", но и изменение структуры распределения доходов от акцизов между федеральным центром и регионами.



Напомним, с начала 2018 года бензин подорожал на 3,4%. К 14 мая средняя цена литра бензина составляла 41,28 рублей. Дизельно топливо прибавило в цене 4,2%, литр дизеля стоит в среднем 42,41 рубля.