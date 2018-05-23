В Германии начали вводить запрет на дизели

С 31 мая в Гамбурге будет введен частичный запрет на проезд дизельных автомобилей по улицам города, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экологическое ведомство города.



Таким образом, Гамбург станет первым городом, который воспользуется решением Федерального административного суда Германии о принципиальной возможности запрета дизельных машин в городах. Сообщается, что на первом этапе запрет коснется двух участков улиц в районе Альтона-Норд, под него попадут все автомобили, дизельные двигатели которых не соответствуют экологическому стандарту Евро-6. На участках дорог в зоне запрета уже размещены соответствующие знаки и указатели.

Причина для таких радикальных действий - экологическая: Германия давно не может "подтянуться" до европейских экологических стандартов по качеству воздуха из-за сильной загазованности в городах. Нюанс в том, что из 15 миллионов дизельных автомобилей, зарегистрированных в Германии, лишь 2,7 миллиона соответствуют стандарту Евро-6.



Решение суда и его последствия, по мнению аналитиков, ударят не только по автомобилистам, но и по автопроизводителям, которым теперь придется форсировать разработку программных и инженерных решений для перевода устаревающих дизелей под норму Евро-6. По оценкам агентства Evercore ISI, это обойдется немецкой автомобильной индустрии в 14,5 миллиарда евро.