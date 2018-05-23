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© Rivian Automotive

23 мая 2018 15:50

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Создан революционный пикап, который обещает быть "быстрее Ferrari"

Американская технологическая компания Rivian все это время оставалась в тени автомобильной индустрии, однако теперь решила заявить о себе сразу в полный голос: их новый пикап оснащен революционной силовой установкой, которая обеспечит дальность хода больше, чем у Tesla, и динамику суперкара.

Если точнее, то Rivian готовит сразу две модели, созданные на одной платформе, - пикап и внедорожник. Автомобили получили названия A1T и A1C соответственно.

Характеристики, которые Rivian заявляет для своих автомобилей, поистине впечатляющие. В базовой версии Rivian получит блок батарей на 80 кВт·ч, с которым дальность хода составит порядка 320 километров. А вот топовая модицикация получит электрическую силовую установку мощностью 800 лошадиных сил, которые позволяют внедорожнику и пикапу разгоняться до сотни всего за 2,8 секунды. Дальность хода заявлена на уровне 720 километров.

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При этом электрические кроссовер и внедорожник обещают вполне комфортно чувствовать себя вне дорог: они способны преодолевать подъемы в 45 градусов и даже проезжать брод глубиной более метра, а клиренс составит 360 мм.

Но и это еще не все. Точных цен на автомобили пока не озвучено (да и сами машины еще не представлены), однако в компании обещают, что новинки будут стоить в диапазоне от 50 000 до 90 000 долларов, что является вполне адекватной ценой. Более того, саму платформу компания намерена запатентовать и предлагать по лицензии другим автопроизводителям.

Автомобили будут выпускаться в штате Иллинойс, на мощностях завода, когда-то принадлежавшего Mitsubishi Motors. Rivian выкупила предприятие в январе этого года за 16 милилонов долларов. Серийное производство планируется запустить в 2020 году, а официальный дебют пикапа и внедорожника Rivian состоится осенью в рамках автосалона в Лос-Анджелесе.

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