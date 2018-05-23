Автомобили проекта "Кортеж" могут перевести на электротягу

"Мы сформировали конструкцию автомобиля таким образом, что со временем она позволяет "докрутку". В перспективе можем сделать его полностью электрическим", - цитирует Мантурова ТАСС. Таким образом, если сейчас у моделей Aurus есть мощная гибридная силовая установка, то в перспективе можно ожидать и полностью электрических версий, что соответствует последней инженерной "моде" в автомобильной индустрии.

Напомним, сейчас флагманская модификация проекта "Кортеж" оснащается гибридной силовой установкой мощностью 598 л.с., созданной в кооперации с Porsche Engineering. Она включает в себя бензиновый V8 объемом 4,4 л, электродвигатель и высоковольтную батарею, работающие в паре с 9-ступенчатым автоматом КАТЕ российского производства. Такой силовой установкой оснащен и президентский лимузин Владимира Путина.



Кроме того, изначально велась речь и о сверхмощном "царь-моторе": V12 мощностью 850 л.с. с четырьмя турбинами. Однако этот агрегат на семействе Aurus пока что официально не анонсирован.



Позднее появятся и младшие модификации. В частности, ранее НАМИ поделилось характеристиками рядной бензиновой "четверки", которая, очевидно, заготовлена для базовых версий седанов. Это двигатель с искровым зажиганием, распределенным впрыском топлива и одним турбокомпрессором, выдающий 245 лошадиных сил и 380 Нм крутящего момента (номинальные показатели по правилам №85 ЕЭК ООН).



Коммерческие заказы на седан и лимузин Aurus будут открыты уже в сентябре этого года, после того, как модели будут официально представлены на автосалоне в Москве. Будет налажен и экспорт, однако зарубежным рынкам модели Aurus придется подождать до конца 2020 года: по словам Мантурова, пока что физически невозможно обеспечить более ранние экспортные поставки.