Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
В России серьезно изменят процедуру прохождения техосмотра (купить не получится)

В России серьезно изменят процедуру прохождения техосмотра (купить не получится)
166892
Конституционный суд вынес решение, которое поможет миллионам автолюбителей

Конституционный суд вынес решение, которое поможет миллионам автолюбителей
234837
В России стремительно дорожает бензин

В России стремительно дорожает бензин
191880
© kremlin.ru

23 мая 2018 18:50

Новинки 18

Автомобили проекта "Кортеж" могут перевести на электротягу

В ходе презентации бренда Aurus, под которым будут выпускаться автомобили проекта "Кортеж", глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о перспективах дальнейших доработок автомобилей семейства. В конструкции моделей изначально заложен потенциал для выпуска новых модификаций.

"Мы сформировали конструкцию автомобиля таким образом, что со временем она позволяет "докрутку". В перспективе можем сделать его полностью электрическим", - цитирует Мантурова ТАСС. Таким образом, если сейчас у моделей Aurus есть мощная гибридная силовая установка, то в перспективе можно ожидать и полностью электрических версий, что соответствует последней инженерной "моде" в автомобильной индустрии.

Стало известно, когда будет представлен внедорожник проекта "Кортеж".

Напомним, сейчас флагманская модификация проекта "Кортеж" оснащается гибридной силовой установкой мощностью 598 л.с., созданной в кооперации с Porsche Engineering. Она включает в себя бензиновый V8 объемом 4,4 л, электродвигатель и высоковольтную батарею, работающие в паре с 9-ступенчатым автоматом КАТЕ российского производства. Такой силовой установкой оснащен и президентский лимузин Владимира Путина.

Кроме того, изначально велась речь и о сверхмощном "царь-моторе": V12 мощностью 850 л.с. с четырьмя турбинами. Однако этот агрегат на семействе Aurus пока что официально не анонсирован.

Позднее появятся и младшие модификации. В частности, ранее НАМИ поделилось характеристиками рядной бензиновой "четверки", которая, очевидно, заготовлена для базовых версий седанов. Это двигатель с искровым зажиганием, распределенным впрыском топлива и одним турбокомпрессором, выдающий 245 лошадиных сил и 380 Нм крутящего момента (номинальные показатели по правилам №85 ЕЭК ООН).

Коммерческие заказы на седан и лимузин Aurus будут открыты уже в сентябре этого года, после того, как модели будут официально представлены на автосалоне в Москве. Будет налажен и экспорт, однако зарубежным рынкам модели Aurus придется подождать до конца 2020 года: по словам Мантурова, пока что физически невозможно обеспечить более ранние экспортные поставки.

Дороги

В Германии начали вводить запрет на дизели

Дороги

К ЧМ-2018 иностранцам разрешат пользоваться столичным каршерингом

Создан революционный пикап, который обещает быть "быстрее Ferrari" Американская технологическая компания Rivian все это время оставалась в тени автомобильной индустрии, однако теперь решила заявить о себе сразу в полный голос: их новый пикап оснащен революционной силовой установкой, которая обеспечит дальность хода больше, чем у Tesla, и динамику суперкара.
Компания Kia представила обновленный кроссовер Sportage Свежая версия Kia Sportage не раз попадалась фотошпионам в ходе дорожных испытаний, так что в общем и целом особой интриги обновления не несут. Тем более, что в плане дизайна изменений - минимум. Чего, правда, не скажешь о технической составляющей.
Стало известно, когда будет представлен внедорожник проекта "Кортеж" Семейство автомобилей Aurus, созданное в рамках проекта "Кортеж", рассекречено почти полностью: лимузин и седан поступили на "службу" в президентский кортеж, минивэн показался в репортажах СМИ. Дело осталось за внедорожником: глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, когда его можно ждать.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

Партнер Рамблера

Партнер Рамблера