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© Росреестр

23 мая 2018 13:54

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Стало известно, когда будет представлен внедорожник проекта "Кортеж"

Семейство автомобилей Aurus, созданное в рамках проекта "Кортеж", рассекречено почти полностью: лимузин и седан поступили на "службу" в президентский кортеж, минивэн показался в репортажах СМИ. Дело осталось за внедорожником: глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, когда его можно ждать.

Разработка внедорожника в рамках проекта "Кортеж" будет завершена в конце 2019 года, к концу текущего года модель будет готова в виде прототипа. Об этом, как сообщает ТАСС, глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал в ходе официальной презентации бренда Aurus.

Мантуров также отметил, что на внедорожник возлагаются большие надежды, в том числе и потому, что сам сегмент SUV в данный момент является самым востребованным. Ожидается, что внедорожник станет самой массовой моделью бренда Aurus.

Российской маркой Aurus будет руководить бывший топ-менеджер Daimler.

Уже известно, что внедорожник получит название "Комендант" - все модели Aurus названы в честь башен Кремля. Лимузин и седан называются "Сенат", минивэн - "Арсенал".

Министр также отметил, что экспорт автомобилей "Кортеж" будет налажен не ранее  конца 2020 года. Сначала автомобили будут представлены в рамках автосалона в Москве в конце лета этого года, затем, весной следующего года, бренд Aurus, вероятно, дебютирует в Европе в рамках автосалона в Женеве.

"Начнут регистрировать потенциальных заказчиков после (Московского - прим. ТАСС) автосалона, но мы в следующем году точно не сможем начать поставлять на экспорт просто физически. Объемы производства будут все уходить в Россию. Мы исходим из того, что экспортировать можно в конце 2020 года - это самое раннее", - отметил Мантуров.

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