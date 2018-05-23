Стало известно, когда будет представлен внедорожник проекта "Кортеж"

Разработка внедорожника в рамках проекта "Кортеж" будет завершена в конце 2019 года, к концу текущего года модель будет готова в виде прототипа. Об этом, как сообщает ТАСС, глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал в ходе официальной презентации бренда Aurus.



Мантуров также отметил, что на внедорожник возлагаются большие надежды, в том числе и потому, что сам сегмент SUV в данный момент является самым востребованным. Ожидается, что внедорожник станет самой массовой моделью бренда Aurus.

Уже известно, что внедорожник получит название "Комендант" - все модели Aurus названы в честь башен Кремля. Лимузин и седан называются "Сенат", минивэн - "Арсенал".



Министр также отметил, что экспорт автомобилей "Кортеж" будет налажен не ранее конца 2020 года. Сначала автомобили будут представлены в рамках автосалона в Москве в конце лета этого года, затем, весной следующего года, бренд Aurus, вероятно, дебютирует в Европе в рамках автосалона в Женеве.



"Начнут регистрировать потенциальных заказчиков после (Московского - прим. ТАСС) автосалона, но мы в следующем году точно не сможем начать поставлять на экспорт просто физически. Объемы производства будут все уходить в Россию. Мы исходим из того, что экспортировать можно в конце 2020 года - это самое раннее", - отметил Мантуров.