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© Nissan

23 мая 2018 20:00

Автопром 54

В Nissan рассказали, как их автомобили помогают водителям накачивать шины

Компания Nissan рассказала о довольно простой с технической точки зрения, но очень полезной функции, которая есть в некоторых автомобилях марки. Она помогает владельцам подкачать колеса до оптимального давления - машина в буквальном смысле слова сама "подскажет", когда насос можно выключать.

Проблемой неправильно накачанных колес озаботился американский офис компании, ознакомившись с данными Национальной администрации по безопасности дорожного движения США. Согласно статистике, на четырех из пяти автомобилей давление в колесах неправильное.

Речь идет о сравнительно небольших отклонениях, которые, возможно, не ведут к прямому риску ДТП, однако убивают шины и повышают расход топлива - аналитики даже подсчитали, что те самые четыре из пяти водителей убивают свои шины примерно на 8 000 километров раньше, чем те автомобилисты, кто внимательно следит за давлением.

Кнопочный запуск мотора может быть смертельно опасен.

В итоге несколько лет назад была разработана система под названием Easy-Fill Tire Alert, которая поможет накачать давление в шинах до оптимальных заводских параметров. Система работает на основе датчиков давления в шинах и бортовой электроники. Чтобы ее активировать, достаточно остановиться, перевести коробку передач в положение P (функцию внедрили на автмобилях с АКП) и оставить включенным зажигание.

Как только автолюбитель начнет накачивать колесо, активируется "аварийка" автомобиля - это значит, что система начала работать. Когда давление в шине достигнет оптимальных значений, автомобиль коротко посигналит - можно выключать насос. Если же водитель переборщил с давлением, машина издаст еще один сигнал, а световая сигнализация "моргнет" три раза.

В нынешнем модельном семействе Nissan новая функция доступна для моделей Altima, Armada, Leaf, Maxima, Murano, Pathfinder, Rogue, Rogue Sport, Sentra, Titan, Versa and Versa Note. Причем эта "фишка" есть у моделей Nissan уже довольно давно: в компании заявляют, что продали в США 5,3 миллиона автомобилей с этой функцией.

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