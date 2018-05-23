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© АвтоВАЗ

23 мая 2018 13:18

Дороги 261

Система "ЭРА-ГЛОНАСС" получила новые важные функции

АО "Глонасс", компания-оператор государственной системы экстренного реагирования, которая в обязательном порядке устанавливается на новые автомобили в России, запускает сервис помощи на дорогах. Новая функция будет доступна для всех автомобилей, оснащенных системами "ЭРА-ГЛОНАСС".

Теперь при помощи кнопки SOS можно не только вызвать экстренные службы в случае аварии или ЧП, но и обратиться за помощью, если в пути возникли технические проблемы. Через "ЭРА-ГЛОНАСС" можно попросить подвезти топливо или колесо в случае прокола, вызвать помощь в случае поломки.

Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы.

При этом местоположение автомобиля система определит сама. Вызов принимает оператор, который в зависимости от причины обращения самостоятельно передает информацию нужному ведомству или компании. В списке партнеров АО "ГЛОНАСС" - большое количество организаций, специализирующихся как на технической, так и на юридической помощи.

Услуга помощи на дорогах будет платной - стоимость будет устанавливаться индивидуально в зависимости от обстоятельств происшествия, однако сам вызов через систему ЭРА-ГЛОНАСС оплачивать автовладельцам не придется: оператор будет брать фиксированные комиссионные с компании, которая предоставит услугу.

Как рассказал "Известиям" исполняющий обязанности гендиректора АО "ГЛОНАСС" Аркадий Заикин, услуга будет доступна для всех автомобилей с "ЭРА-ГЛОНАСС", независимо от тоннажа, марки и модели машины. В сервис "Помощь на дороге" входят такие услуги, как буксировка транспортного средства, техпомощь на месте, консультация технических специалистов, юридическая помощь по всем вопросам в части эксплуатации автомобиля, поиск охраняемой стоянки и ближайшего отеля, вызов такси к месту поломки.

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