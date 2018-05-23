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© Kia

23 мая 2018 11:18

Новинки 184

Компания Kia представила обновленный кроссовер Sportage

Свежая версия Kia Sportage не раз попадалась фотошпионам в ходе дорожных испытаний, так что в общем и целом особой интриги обновления не несут. Тем более, что в плане дизайна изменений - минимум. Чего, правда, не скажешь о технической составляющей.

Пожалуй, самое заметное изменение в передней части кроссовера - противотуманные фары, которые изменили форму и световой рисунок в связи с изменением всего бампера в целом. Обновился рисунок и основной головной оптики, и заднего бампера и фонарей, чуть подправили дизайнеры фирменную "улыбку тигра", в форме которой сделана решетка радиатора.

Кроме того, Sportage получил новый набор колесных дисков на 16, 17 и 19 дюймов (девятнадцатые - для версии GT Line), а в палитре цветов кузова появилось пять новых оттенков. Из опционального "украшательства" - хромированная отделка дверных порогов и выполненные "под металл" передняя и задняя нижняя защита.

Названы самые популярные дизельные автомобили в России.

Среди изменений в интерьере – новый дизайн руля и обновленная приборная панель, а также новый черно-серый вариант отделки салона. Для версии GT Line теперь также доступна новая черно-серая отделка, а в качестве опции предлагается отделка из черной натуральной кожи с красными вставками.

Оснащение у обновленного Sportage весьма щедрое: ​интеллектуальный круиз-контроль с возможностью полной остановки и возобновления движения, система кругового обзора, система контроля внимания водителя. Европейские потребители смогут выбрать одну из новых информационно-развлекательных систем KIA: с 7-дюймовым сенсорным экраном или новейшую систему с 8-дюймовым "безрамочным" дисплеем.

Однако самые интересные обновления - в моторной гамме. Во-первых, старый 1,7-литровый дизель CRDi с непосредственным впрыском и общей топливной рампой уступил место новому 1,6-литровому агрегату на тяжелом топливе. Это дизель U3 CRDi, которого в компании называют "самым экологичным дизелем в истории марки". Его предложат в вариантах мощности на 115 и 136 лошадиных сил.

Во-вторых, теперь Kia Sportage может быть гибридным. Кроссовер получил модификацию EcoDynamics+ с рабочим напряжением 48 вольт на основе двухлитрового дизельного двигателя. EcoDynamics+, за счет использования электрической энергии, обеспечивает дополнительную тягу при ускорении. Кроме того, новый стартер-генератор для мягко-гибридных силовых установок MHSG (Mild-Hybrid Starter-Generator) позволяет увеличить периоды, когда двигатель внутреннего сгорания при движении отключен.

Европейские продажи обновленного Kia Sportage начнутся в третьем квартале 2018 года. Когда и в каких модификациях кроссовер появится в России - будет объявлено чуть позже.


 

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