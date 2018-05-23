Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

Проблема заключается в том, что страховой полис ОСАГО оформляется в рамках взаимодействия страховых компаний с определенными государственными организациями, связанными с регистрацией транспортных средств. Выпуском новых электронных ПТС, которые входят в оборот с 1 июля этого года для новых автомобилей, занимается АО "Электронный паспорт", и эта организация не входит в перечень тех, с которыми страховщики работают при заключении договора ОСАГО.

Об этом казусе газете "Ведомости" рассказал глава Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс. Ситуация следующая: в соответствии с законом об ОСАГО, оформить "автогражданку" можно по свидетельству о регистрации транспортного средства или по паспорту транспортного средства (ПТС). Если автомобиль новый и только что куплен в автосалоне, на руках у владельца будет только ПТС. С 1 июля ПТС будет электронным, однако информационного обмена между страховыми компаниями и "Электронным паспортом" еще нет.



В итоге владельцы новых автомобилей как минимум первое время просто не смогут поставить автомобиль на учет: для этого нужно оформить ОСАГО по ПТС, а с 1 июля страховщики сделать этого не смогут. Причем, по мнению Юргенса, решить эту проблему к 1 июля невозможно, поскольку для этого придется вносить изменения в постановление правительства от 14 сентября 2005 года "Об обмене информацией..." при ОСАГО.



Временным решением может стать двустороннее соглашение между РСА и "Электронным паспортом" об обмене информацией. По словам генерального директора "Электронного паспорта" Ильи Минкина,такой документ будет готов "совершенно точно не позже 1 июля".



Однако Игорь Юргенс настроен скептически: по мнению главы РСА, так или иначе для налаживания взаимодействия потребуется доработка IT-систем, которая займет не один месяц.