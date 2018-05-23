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© АвтоВАЗ

23 мая 2018 10:09

Автопром 226

"АвтоВАЗ" расстроил чеченскую молодежь

Знаменитого долгожителя тольяттинского конвейера, седан Lada Priora, наконец, отправляют на пенсию. За долгие годы выпуска этот автомобиль успел собрать весьма обширную аудиторию поклонников, которых его уход искренне расстроил, - с разочарованием эту новость встретили, например, молодые чеченцы.

Не секрет, что в Чечне недорогая и неприхотливая "Приора" пользовалась большой популярностью у молодых водителей, так что там новость о снятии модели с производства встретили с разочарованием.

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"Есть сожаление, потому что это был доступный автомобиль. Соотношение цены и качества было достаточно интересным для покупателя. Ещё один большой плюс этих автомобилей заключался в том, что ремонтное обслуживание у него лёгкое. Это тоже был один из параметров, почему эти машины были популярны. Я думаю, не совсем было бы правильно снимать сейчас именно эти автомобили с производства", - рассказал радиостанции "Говорит Москва" председатель Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев.

Тапаев также подчеркнул, что в сегменте бюджетных автомобилей корейские и китайские модели спускаются по ценовому диапазону, и выразил сожаление, что ценовой сегмент "Приоры" могут занять иностранные производители.

О том, что Lada Priora все-таки снимают с конвейера, ранее написала газета "Ведомости" со ссылкой на топ-менеджеров двух дилерских компаний Lada. Об этом дилеров уведомил сам автопроизводитель, разослав соответствующее письмо. В производственном плане на июль Priora уже не числится, и это объясняется именно снятием модели с конвейера.

На конвейере Lada Priora держится с 2007 года, а технически является наследником модели ВАЗ 2110. За годы производства "Приора" выпускалась не только в виде седана, но и в виде хэтчбека и универсала, однако по-настоящему популярным и "долгоиграющим" в производстве стал именно седан.

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