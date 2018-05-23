"АвтоВАЗ" расстроил чеченскую молодежь

Не секрет, что в Чечне недорогая и неприхотливая "Приора" пользовалась большой популярностью у молодых водителей, так что там новость о снятии модели с производства встретили с разочарованием.

"Есть сожаление, потому что это был доступный автомобиль. Соотношение цены и качества было достаточно интересным для покупателя. Ещё один большой плюс этих автомобилей заключался в том, что ремонтное обслуживание у него лёгкое. Это тоже был один из параметров, почему эти машины были популярны. Я думаю, не совсем было бы правильно снимать сейчас именно эти автомобили с производства", - рассказал радиостанции "Говорит Москва" председатель Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев.



Тапаев также подчеркнул, что в сегменте бюджетных автомобилей корейские и китайские модели спускаются по ценовому диапазону, и выразил сожаление, что ценовой сегмент "Приоры" могут занять иностранные производители.



О том, что Lada Priora все-таки снимают с конвейера, ранее написала газета "Ведомости" со ссылкой на топ-менеджеров двух дилерских компаний Lada. Об этом дилеров уведомил сам автопроизводитель, разослав соответствующее письмо. В производственном плане на июль Priora уже не числится, и это объясняется именно снятием модели с конвейера.



На конвейере Lada Priora держится с 2007 года, а технически является наследником модели ВАЗ 2110. За годы производства "Приора" выпускалась не только в виде седана, но и в виде хэтчбека и универсала, однако по-настоящему популярным и "долгоиграющим" в производстве стал именно седан.