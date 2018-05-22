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© Channel10

22 мая 2018 19:30

Дороги 19

Израильский беспилотник проехал на красный свет прямо во время презентации

Израильская компания Mobileye - серьезный разработчик средств компьютерного видения для автомобилей-беспилотников: недаром в прошлом году ее приобрел IT-гигант Intel. Но и у продвинутых компаний бывают тяжелые дни: беспилотник Mobileye нарушил ПДД прямо на глазах у журналистов.

На прошлой неделе компания Mobileye, занимающаяся разработкой различных продвинутых водительских ассистентов, заявила о своем намерении включиться в "гонку вооружений" в индустрии автономного транспорта и создать собственный беспилотник, который будет ориентироваться в пространстве без использования радаров и лазеров.

В США произошла очередная авария с участием беспилотника.

Журналист Bloomberg прокатился на прототипе компании, вся система компьютерного видения которого была построена только на камерах, и оценил способность автомобиля уверенно и безопасно передвигаться даже в хаотичном и напряженном трафике Иерусалима (там проходила презентация).

А вот опыт журналистов местного телеканала Channel 10 оказался несколько менее позитивен: когда съемочная группа снимала езду беспилотника в ходе журналистской презентации, автомобиль внезапно решил не останавливаться на перекрестке на запрещающий сигнал светофора, а просто проехал прямо.

Инцидент был исчерпан моментально, беспилотник благополучно проехал перекресток, а водитель испытатель все это время контролировал ситуацию, хоть и позволил автоматике не тормозить и завершить маневр.

Исполнительный директор компании Амнон Шашуа впоследствии объяснил, что причиной сбоя автоматики стали телекамеры съемочной группы: работа их электроники повлияла на системы Mobileye и ввела их в заблуждение, нарушив передачу сигнала. Камеры Mobileye распознали запрещающий сигнал светофора, однако автомобиль на это никак не отреагировал из-за вмешательства передатчиков в телекамерах.

Как признал Шашуа, это была уникальная ситуация, с которой разработчикам еще не доводилось сталкиваться. Тем не менее, этот фактор уже был учтен, и теперь системы Mobileye получат усиленную защиту от сторонних электромагнитных излучений. Никаких жалоб в связи с этим происшествием компания не получала, беспилотники продолжают благополучно ездить по дорогам Иерусалима.

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