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© Mitsubishi

22 мая 2018 14:43

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Пикап Mitsubishi L200 "почернел" для России

Компания Mitsubishi Motors выводит на российский рынок лимитированную "черную" версию пикапа L200 Black Line. Как следует из названия, пикап будет отличаться от стандартной модификации обилием черного цвета, но и про дополнительные опции разработчики тоже не забыли.

Черный цвет в новом Mitsubishi L200 Black Line будет доминирующим: в него окрашен не только сам кузов, но и решетка радиатора, расширители колесных арок, 17-дюймовые литые колесные диски (включая запаску), боковые зеркала, ручки дверей, боковые подножки и задний бампер.

Названы самые популярные дизельные автомобили в России.

Версия Black Line создана на основе комплектации Intense и будет доступна только с 2,4-литровым дизельным двигателем, механической коробкой передач и системой полного привода Super Select 4WD.

По умолчанию исполнение Intense включает электропривод и обогрев боковых зеркал заднего вида, круиз-контроль, климат-контроль и аудиосистему с шестью динамиками, поддержкой Bluetooth и кнопками управления на руле. В версии Black Line оснащение будет дополнено такими опциями, как дневные ходовые огни со светодиодными лампами LED, биксеноновые фары и система бесключевого доступа KOS c кнопкой запуска двигателя.

За "черный" Mitsubishi L200 просят 2 242 000 рублей. Для сравнения, обычный пикап в версии Intense, с тем же двигателем и коробкой передач, обойдется в 2 153 000 рублей (2018 модельный год). Количество экземпляров L200 Black Line будет ограничено.

 
 

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