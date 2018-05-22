У 17 000 километров российских дорог изменится статус

Переходить в федеральный статус дороги будут поэтапно, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на протокол заседания комиссии и представителя Росавтодора. Процесс растянется до 2031 года, всего федеральный статус получат 17 572 километра дорог. При этом до 2021 года тысяча километров дорог, наоборот, перейдет в региональный статус, поскольку они доведены до "нужного транспортно-эксплуатационного состояния".

По плану Минтранса, федеральными станут, например, дорога, ведущая к Керченскому мосту, обходы Нижнего Новгорода и Читы, трасса Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре. Ожидается, что после передачи дорог в федеральное ведение уменьшится нагрузка на региональные дорожные фонды, и у регионов появится больше средств для ремонта дорожной сети, а сменившие статус дороги будут ремонтироваться за федеральный бюджет.



По словам вице-президента Центра экономики и инфраструктуры Павла Чистякова, сейчас нормативам не соответствует 40–60% региональных дорог, иногда до 80%; исключения – Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа и другие богатые регионы. Передача дорог позволит улучшить соответствие нормативам в конкретном регионе всего на 5–10 процентных пунктов. По оценкам Чистякова, на содержание и ремонт (в том числе капитальный) Роставтодору до 2030 года предстоит потратить порядка 80 милилардов рублей.



При этом, по словам представителей Росавтодора, это будет крупнейший перевод дорог из региональных в федеральные. При наличии достаточного финансирования это должно помочь радикально улучшить дорожную ситуацию.



