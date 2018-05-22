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© Audi

22 мая 2018 13:40

Автопром 205

Компания Audi проводит отзыв в России из-за ЭРА-ГЛОНАСС

Немецкий автопроизводитель инициировал проведение в России отзывной кампании, которая затронет более десятка тысяч автомобилей четырех моделей. На этот раз причина отзыва обусловлена особенностями российских технических требований к автомобилям: возможный дефект в системе ЭРА-ГЛОНАСС.

Российский офис марки уже согласовал проведение отзывной кампании с Росстандартом, соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте регулятора. Там же приводится список VIN-кодов автомобилей, попавших под отзыв.

В России отзывают автомобили Toyota и Lexus.

Согласно сообщению, отзываются 11 003 автомобиля моделей A4, A5, Q5 и Q7, реализованные в России в период с 2017 по 2018 годы. Причиной отзыва автомобилей является возможный сбой в системе вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС". После ДТП текущее положение автомобиля не может быть определено, если оно изменялось после выполнения аварийного вызова. Кроме того, при разъединении текущего аварийного вызова невозможен обратный вызов автомобиля.

В ходе отзыва на автомобилях будет произведено обновление программного обеспечения межсетевого интерфейса ЭРА-ГЛОНАСС. Уполномоченные дилеры уведомят владельцев отзываемых автомобилей о необходимости заехать на сервис для ремонта. При это приглашения дилеров можно и не ждать, а самостоятельно изучить перечень VIN-кодов, прилагаемый на сайте Росстандарта. Все работы, разумеется, будут производиться бесплатно для владельцев.

Ранее небольшой отзыв в России провел Volkswagen, причем по весьма необычной причине. На запорной скобе направляющей втулки подголовника мог образоваться заусенец, который в зависимости от его величины может блокировать фиксацию подголовника.

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