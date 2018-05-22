Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
Юную миллиардершу оштрафовали почти на 2 млн рублей за пьяную езду

Юную миллиардершу оштрафовали почти на 2 млн рублей за пьяную езду
259150
С 1 декабря автомобилистам грозит новый штраф

С 1 декабря автомобилистам грозит новый штраф
268232
Mitsubishi Lancer возродится, но изменится до неузнаваемости

Mitsubishi Lancer возродится, но изменится до неузнаваемости
165941
© Tesla

22 мая 2018 15:50

Автопром 110

Илон Маск не выпускает дешевую Tesla Model 3, опасаясь банкротства

На днях основатель Tesla Motors анонсировал выход полноприводной Tesla и ее особо быстрой модификации Performance, а вот "народная" модификация за 35 000 долларов до сих пор не представлена. Теперь Маск обозначил чуть более конкретные сроки и объяснил, почему бюджетная Model 3 задерживается.

Как написал Илон Маск в своем Twitter, отвечая на вопрос одного из своих подписчиков, пока что компания просто не может позволить себе выпускать дешевые модификации Model 3 - это просто убьет и обанкротит Tesla.

По его словам, компании необходимо сначала выйти на определенный объем производства, после чего уже можно будет выводить на рынок самую доступную модификацию Model 3. Согласно подсчетам, для этого компании необходимо выйти на производственный объем в 5 000 автомобилей еженедельно и держать этот уровень  от трех до шести месяцев -  после этого самая доступная Model 3 (ее стоимость составит 35 000 долларов) имеет все шансы встать на конвейер.

Известны российские цены на Tesla Model 3.

При этом выйти на запланированный объем производства Маск рассчитывает в июне этого года - хотя изначально компания намеревалась достичь этой цели к концу 2017 года. Ожидается, что базовая версия Model 3 будет разгоняться до сотни за шесть секунд, а дальность хода составит около 340 километров.

Ранее у Tesla Model 3 появилось сразу две новые модификации: двухмоторная версия Dual Motor и самая быстрая Performance. Дополнительный мотор на переднюю ось (и, соответственно, полный привод) теперь можно заказать в качестве опции за 5 000 долларов - правда, доступна она только для "дальнобойных" версий Long Range с дальностью хода порядка 500 километров.

Разгон до сотни у Tesla AWD Dual Motor составляет всего 4,5 секунды, а максимальная скорость достигает 225 километров в час. Полноприводная версия Performance - еще быстрее: она набирает 100 км/ч за 3,5 секунды, максималка составляет 250 километров в час, а дальность хода - все те же 500 километров.

Новинки

Пикап Mitsubishi L200 "почернел" для России

Новинки

Обновленная Lada Granta снова попалась фотошпионам

Компания Audi проводит отзыв в России из-за ЭРА-ГЛОНАСС Немецкий автопроизводитель инициировал проведение в России отзывной кампании, которая затронет более десятка тысяч автомобилей четырех моделей. На этот раз причина отзыва обусловлена особенностями российских технических требований к автомобилям: возможный дефект в системе ЭРА-ГЛОНАСС.
Одну из моделей Lada снимают с производства Популярную, но уже немолодую модель Lada Priora СМИ "снимали с производства" несколько раз за последние месяцы, но эти сообщения оказывались слухами, а "народный" седан упорно продолжал сходить с конвейера. Однако, похоже, время "Приоры" все-таки прошло: модель исчезла из производственного плана.
Руководить российской маркой Aurus будет бывший топ-менеджер Daimler Семейство автомобилей, разработанных в рамках проекта "Кортеж", будет выпускаться под маркой Aurus - уже показаны лимузин, седан и минивэн, на очереди - большой внедорожник. Постепенно становится известно, кто составит высший кадровый состав отечественной марки.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

Партнер Рамблера

Партнер Рамблера