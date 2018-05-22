Илон Маск не выпускает дешевую Tesla Model 3, опасаясь банкротства

Как написал Илон Маск в своем Twitter, отвечая на вопрос одного из своих подписчиков, пока что компания просто не может позволить себе выпускать дешевые модификации Model 3 - это просто убьет и обанкротит Tesla.



По его словам, компании необходимо сначала выйти на определенный объем производства, после чего уже можно будет выводить на рынок самую доступную модификацию Model 3. Согласно подсчетам, для этого компании необходимо выйти на производственный объем в 5 000 автомобилей еженедельно и держать этот уровень от трех до шести месяцев - после этого самая доступная Model 3 (ее стоимость составит 35 000 долларов) имеет все шансы встать на конвейер.

При этом выйти на запланированный объем производства Маск рассчитывает в июне этого года - хотя изначально компания намеревалась достичь этой цели к концу 2017 года. Ожидается, что базовая версия Model 3 будет разгоняться до сотни за шесть секунд, а дальность хода составит около 340 километров.



Ранее у Tesla Model 3 появилось сразу две новые модификации: двухмоторная версия Dual Motor и самая быстрая Performance. Дополнительный мотор на переднюю ось (и, соответственно, полный привод) теперь можно заказать в качестве опции за 5 000 долларов - правда, доступна она только для "дальнобойных" версий Long Range с дальностью хода порядка 500 километров.



Разгон до сотни у Tesla AWD Dual Motor составляет всего 4,5 секунды, а максимальная скорость достигает 225 километров в час. Полноприводная версия Performance - еще быстрее: она набирает 100 км/ч за 3,5 секунды, максималка составляет 250 километров в час, а дальность хода - все те же 500 километров.