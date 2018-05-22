Руководить российской маркой Aurus будет бывший топ-менеджер Daimler

Управляющим директором марки Aurus будет назначен Хильгерт Франц Герхард, который в настоящий момент входит в совет директоров компании Sollers, официально о его назначении будет объявлено завтра, 23 мая, пишет "За рулем" со ссылкой на пресс-службу Sollers (эта компания будет заниматься продажами автомобилей Aurus).

Хильгерт Франц Герхард - весьма опытный управленец, давно работающий в автомобильной индустрии. Карьеру он начал в 1981 году в компании Daimler AG, а в период с 1998 по 2004 годы возглавлял российское подразделение Daimler-Chrysler. В Sollers он работает с 2007 года, возглавлял подразделение розничных продаж, затем занимал пост директора по развитию бизнеса, был главой совместного предприятия "Соллерс-Исузу". С 2016 года Герхард входит в состав совета директоров Sollers.



Напомним, Aurus - это новая отечественная автомобильная марка, под которой будут выпускаться представительский седан, минивэн, большой внедорожник и лимузин. Названия моделям даны в честь башен Кремля. Лимузин и седан называются "Сенат", внедорожник - "Комендант", а минивэн - "Арсенал".



Первый ходовой дебют "Сената" состоялся во время инаугурации президента. Владимир Путин совершил торжественный проезд на лимузине по территории Кремля.



Семейство автомобилей "Кортеж" будет представлено на Московском автосалоне в августе 2018 года (люксовый внедорожник обещают представить лишь к концу 2019-го). Прием предзаказов на седан и лимузин начнется уже в сентябре, а открытые продажи "живых" машин через дилерскую сеть стартуют в I квартале 2019 года.