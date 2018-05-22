Проезд по М4 "Дон" станет дороже

Как сообщается на сайте "Автодора", повышенные тарифы будут действовать в период с 28 мая по 30 сентября 2018 года. Размер индексации зависит от протяженности участка и интенсивности транспортных потоков, проезд не будет дорожать на двух участках в Воронежской и Ростовской областях: км 517 – км 544 и км 1091 – км 1119.

Сезонные тарифы помогут равномерно распределить транспортные потоки в летний период, изменение коснется преимущественно личных легковых автомобилей - транспортных средств 1 и 2 тарифных групп. В тоже время стоимость введенных с 14 мая этого года абонементов при проезде по транспондеру "T-pass" на участках км 21 – км 93 и км 93 – км 211 останется неизменной.



Обновленная тарифная сетка для транспортных средств всех категорий появится на странице "Тарифы на проезд" 28 мая. В целом же рост составит примерно от 10 до 30 рублей в зависимости от участка, категории транспортного средства и времени суток.



Кроме того, в этом году на территории Кубани обещают ввести еще два платных участка трассы "Дон" общей протяженностью около 200 км. Их открытие намечено на третий квартал. Сколько будет стоить проезд по новым участкам, в компании пока не сообщают.



По мнению спикера Законодательного собрания Краснодарского края Юрия Бурлачко, введение новых платных участков позволит заметно сократить время в пути от Ростова до Краснодара.