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© АвтоВести

22 мая 2018 11:21

Аналитика 1243

Названы самые популярные подержанные автомобили в России

В отличие от рынка новых автомобилей, который продолжает уверенно расти вот уже больше года, российская "автовторичка" дала слабину: объем рынка в апреле несколько уменьшился. Ну а в рейтинге самых популярных автомобилей - по-прежнему без сюрпризов: отечественные "Лады" никому не оставляют шансов.

По подсчетам аналитического агентства "Автостат", в апреле на вторичном автомобильном рынке России было реализовано 444 100 автомобилей - это на 4,6% меньше по сравнению с результатами продаж за апрель прошлого года.

Самой популярной маркой на рынке подержанных автомобилей по-прежнему является Lada, и едва ли что-то изменится в ближайшее время: на долю автомобилей этой марки приходится целых 26% от общего объема продаж. За апрель было продано 115 400 подержанных "Лад", что на 10,4% меньше результата годичной давности.

Одну из моделей Lada снимают с производства.

На втором месте по популярности - марка Toyota: 50 300 проданных автомобилей и снижение продаж на 0,9% к апрелю прошлого года. Замыкает тройку лидеров Nissan, продажи которого за месяц составили 24 600 экземпляров, на 1,4% меньше по сравнению с апрелем 2017 года.

В "личном зачете" моделей лидером остается ВАЗ 2114: таких машин за месяц продано 12 200 штук, что на 10,2% меньше, чем в апреле прошлого года. На втором месте - еще одна "Лада": модель ВАЗ 2107 разошлась за месяц в количестве 11 100 штук, что на 16% меньше, чем годом ранее. На третьей строчке - Ford Focus, давно застолбивший за собой звание самой популярной подержанной иномарки в России: 10 800 проданных автомобилей и снижение продаж на 7,5%.

Суммарно за прошедшие четыре месяца 2018 года на вторичном рынке реализовано 1 575 100 автомобилей, на 1,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Одну из моделей Lada снимают с производства

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