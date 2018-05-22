Одну из моделей Lada снимают с производства

О том, что Lada Priora все-таки снимают с конвейера, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на топ-менеджеров двух дилерских компаний Lada. Об этом дилеров уведомил сам автопроизводитель, разослав соответствующее письмо. В производственном плане на июль Priora уже не числится, и это объясняется именно снятием модели с конвейера.

Кроме того, согласно письму, прекращается производство и соплатформенных моделей Kalina и Granta, однако в данном случае речь идет о переходе к выпуску рестайлинговых вариантов этих моделей, причем название Kalina исчезнет: в обновленном варианте и седан, и хэтчбек будут называться "Грантами". Обновленную "Гранту" уже не раз ловили на дорожных испытаниях, она (как и Kalina) получит обновленный дизайн в новом фирменном Х-стиле Lada. Автомобили получат новые фары головного света, решетку радиатора и бамперы, с высокой степенью вероятности будет доработан и салон. О каких-либо технических обновлениях пока не сообщается.



Последний раз сообщения о снятии "Приоры" с производства появлялись в декабре прошлого года, однако тогда представители "АвтоВАЗа" опровергали слухи, подчеркнув, что на модель есть спрос.



И это действительно так: в апреле прошлого года выпущен уже миллионный экземпляр модели. Правда, фаворитом семейства является седан: версии Priora в кузовах хэтбек и универсал все-таки были сняты с производства.



Пока что седан Priora все еще доступен на официальном сайте марки, он продается с двигателями 1,6 литра мощностью 87 или 106 лошадиных сил с пятиступенчатой механической коробкой передач. В базовую версию входят подушка безопасности водителя, крепления Isofix для детского кресла, системы ABS и EBD и дневные ходовые огни.