Названы самые популярные дизельные автомобили в России

Согласно подсчетам аналитического агентства "Автостат", за первые три месяца 2018 года в России было продано 30 300 легковых автомобилей с дизельным двигателем, это 8,3% от всего российского рынка за тот период.



Самой продаваемой дизельной моделью в России по-прежнему остается внедорожник Toyota Land Cruiser Prado - в пользу этой модели свой выбор сделал 2 351 покупатель. Второе место - у еще одного японского внедорожника, Mitsubishi Pajero Sport, который разошелся тиражом в 2 014 экземпляров. Замыкает тройку лидеров кроссовер Volkswagen Tiguan с результатов в 1 602 штуки. В пятерке также оказались Renault Duster и Toyota Fortuner, продажи которых составили 1 569 и 1 515 штук соответственно.

В десятку самых популярных дизельных автомобилей в России по итогам первого квартала 2018 года попали также KIA Sorento Prime (1418 шт.), BMW X5 (1229 шт.), Mitsubishi L200 (1074 шт.), Hyundai Santa Fe (946 шт.) и Toyota Land Cruiser (918 шт.).



Всего за первые три месяца 2018 года было реализовано 392 920 машин. В рейтинге самых популярных марок России - по-прежнему без сенсаций. Уверенное лидерство сохраняла (и до сих пор продолжает сохранять) отечественная Lada: 30 708 проданных автомобилей и рост продаж сразу на 22% по сравнению с мартом 2017 года. На втором месте - Kia (19 096 машин, рост сразу 31%), а замыкает тройку лидеров Hyundai (16 705 машин, рост на 17%).