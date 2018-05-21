Производство хэтчбека Peugeot остановили из-за экологии

Все проблемы - из-за новой жесткой методики тестирования автомобилей стандарта WLTP. Она была разработана взамен устаревшей методики NEDC и, в отличие от последней, уделяет куда больше внимания тестам в реальных условиях эксплуатации, а не теоретическим показателям: уровень токсичности и расход топлива оцениваются с учетом массы факторов движения, таких как ускорение разной интенсивности, продолжительное движение в разных скоростных режимах, торможение и так далее.

В компании Peugeot, впрочем, уверяют, что проблема не такая серьезная, и двигатель хот-хэтча можно адаптировать под новые требования малой кровью. 1,6-литровый турбомотор мощностью 270 лошадиных сил просто получит фильтр твердых частиц, причем, что характерно, после модернизации мощность двигателя не изменится. Пауза в производстве хэтчбека продлится с июня по октябрь 2018 года.



Ранее из-за WLTP компания Porsche перестала принимать заказы на новые автомобили, сложности возникли у у марки Audi с кроссовером SQ5, а BMW на целый год остановила производство бензиновых модификаций "семерки" на европейском заводе.



Баварцам придется внедрять новые фильтры в выхлопные системы бензиновых модификаций BMW 7-Series, а это, в свою очередь, потребует переделки всего выхлопа и, как следствие, снятия таких машин с производства в Европе. Кроме того, по слухам, по этой же причине горячий седан BMW M3 нынешнего поколения будет выведен с рынка раньше запланированного срока: его снимут с производства едва ли не в августе этого года, а на рынок "эмка" вернется только в 2020 году.