Bosch будет спасать мотоциклистов при помощи реактивной тяги

Новое инженерное решение компании Bosch для мотоциклов по принципу действия напоминает нечто среднее между подушкой безопасности и маневровыми двигателями космических летательных аппаратов.



Суть такова: в нижней части мотоцикла по обеим сторонам расположены два сопла, а в недрах рамы спрятан баллон с сжатым воздухом. Если при прохождении поворота мотоцикл попадает на скользкое покрытие, теряет сцепление с дорогой и начинает заваливаться набок, специальные датчики это зарегистрируют и заблаговременно выпустят мощную струю сжатого воздуха с внешней от поворота стороны мотоцикла.

В результате реактивная тяга не даст мотоциклу упасть, остановив проскальзывание колес наружу, и подтолкнет его обратно к вертикальному положению, помогая колесам снова найти сцепление.



У этой необычной системы, впрочем, есть еще масса сырых мест. Во-первых, как и в случае с подушкой безопасности, система одноразовая: после одного срабатывания ее придется "перезаряжать" заново, а сколько такая перезарядка будет стоить, пока не могут сказать даже сами разработчики.



Во-вторых, сама система еще требует долгих испытаний и выявления "побочных эффектов": в самой компании Bosch признают, что она пока что работает нестабильно, а ее сложность (в нынешней модификации) не позволяет говорить о внедрении в серийное производство. Однако работы над системой продолжаются.