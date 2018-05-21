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© Bosch

21 мая 2018 15:00

Автопром 159

Bosch будет спасать мотоциклистов при помощи реактивной тяги

Компания Bosch представила необычную систему стабилизации, которая сохранит мотоцикл от падения в случае, если колеса потеряли сцепление. Для этого немцы используют сжатый воздух, а сам принцип работы системы подсмотрели в аэрокосмической индустрии.

Новое инженерное решение компании Bosch для мотоциклов по принципу действия напоминает нечто среднее между подушкой безопасности и маневровыми двигателями космических летательных аппаратов.

Суть такова: в нижней части мотоцикла по обеим сторонам расположены два сопла, а в недрах рамы спрятан баллон с сжатым воздухом. Если при прохождении поворота мотоцикл попадает на скользкое покрытие, теряет сцепление с дорогой и начинает заваливаться набок, специальные датчики это зарегистрируют и заблаговременно выпустят мощную струю сжатого воздуха с внешней от поворота стороны мотоцикла.

Аэрокосмические технологии в автопроме.

В результате реактивная тяга не даст мотоциклу упасть, остановив проскальзывание колес наружу, и подтолкнет его обратно к вертикальному положению, помогая колесам снова найти сцепление.

У этой необычной системы, впрочем, есть еще масса сырых мест. Во-первых, как и в случае с подушкой безопасности, система одноразовая: после одного срабатывания ее придется "перезаряжать" заново, а сколько такая перезарядка будет стоить, пока не могут сказать даже сами разработчики.

Во-вторых, сама система еще требует долгих испытаний и выявления "побочных эффектов": в самой компании Bosch признают, что она пока что работает нестабильно, а ее сложность (в нынешней модификации) не позволяет говорить о внедрении в серийное производство. Однако работы над системой продолжаются.

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