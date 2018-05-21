Audi посвятила своему новому кроссоверу целый сериал

Выход нового кроссовера Audi Q8 предваряет остросюжетный онлайн-сериал из пяти коротких серий, первая серия опубликована на канали Audi Media в социальной сети YouTube. Последняя серия проекта выйдет в эвир 5 июня, в день премьеры кроссовера.

Первая серия длится менее трех с половиной минут, но события в видео разворачиваются весьма стремительно: главный герой приходит в сознание в таинственном темном месте и пытается вспомнить как туда попал. Он вспоминает, что у них с девушкой было свидание, когда группа злодеев ворвалась в квартиру и похитила его. Завязав интригу, ответы на все вопросы авторы сериала оставили на следующие серии.



Разумеется, автомобиль главного героя - Audi Q8, вот только в первой серии зритель увидит просто шильдик с названием на крышке багажника, так что информацией о новинке сериал едва ли поделится. Можно разве что ответить, что кроссовер в видео окрашен в яркий оранжевый цвет - не самый характерный цвет для массового автомобиля, так что можно рассчитывать, что палитра цветов у Audi Q8 скучной не будет.





Впрочем, внешность Q8 особого секрета почти не представляет: машину в минимальном камуфляже ранее уже ловили фотошпионы. Более того, в начале осени 2017 года один из тестовых экземпляров премиального кросс-купе был замечен во время испытаний в Москве.



Кстати, уже известно, когда Audi Q8 приедет в Россию. Ориентировочно, это случится в июле. Что касается цен, то они станут известны ближе к старту продаж, но вполне очевидно, что имиджевый Q8 окажется дороже модели Q7, стоимость которого начинается от 3 750 000 рублей.



Сам автомобиль построен на платформе "ку-седьмого" и, вероятно, позаимствует у него моторную гамму - ожидаются, в том числе, дизельные и бензиновые V6 и V8, а также гибридная версия, разрабатываемая совместно с Porsche.