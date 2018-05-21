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© АвтоВести, Андрей Шульдешов

21 мая 2018 18:37

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Дневник Lada Xray: переходим на новые шины

Весна подкралась незаметно - опомниться не успеешь, как пора менять колеса! К третьему в жизни нашей Lada Xray лету мы решили подготовить ей новую "обувку", чтобы вместе с автомобилем испытать заодно и шины, доступные на рынке. Тем более, что штатная резина дала для этого повод.

Еще осенью, при переходе на зимнюю резину, мы нашли в одном из штатных летних баллонов саморез. Увидели его случайно, уже когда отгружали шины на хранение, поэтому решили оставить его зимовать, запомнив, что по весне покрышку надо будет подлатать.

В течение зимы задача "подлатать" как-то постепенно превратилсь в задачу "заменить весь комплект". Штатные колеса "Иксрея" благополучно откатали два сезона и показали все, на что способны, - так почему бы не использовать редакционную машины в качестве "станка" для ресурсного теста каких-нибудь других шин? Решено: переходим на другое "лето".

Дневник Lada Xray: проходим первое ТО.

Поскольку зимний комплект "липучки" Bridgestone Blizzak VRX за две зимы зарекомендовал себя отлично - в меру мягкий и вполне себе цепкий в городских условиях, - новую летнюю "обувку" выбирали тоже из ассортимента этой марки. Ну, или почти этой.

В далеком уже 1988 году довольно известный американский шинный бренд Firestone были приобретен японской компанией Bridgestone, став ее дочерней шинной маркой. Официально ассортимент Firestone в российской розничной продаже появился недавно, а до этого попадал на наши дороги с колесами продававшихся здесь автомобилей, в составе штатной комплектации. Его-то и решено было попробовать.

Так что в это лето наш Xray въезжает на комплекте новых Firestone Touring FS100. Эта модель вышла на рынок в прошлом году, поэтому абсолютной новинкой не является, однако наш типоразмер - 205/55 R16 с индексом скорости 91V - появился в модельной линейке как раз к лету этого года. Отличный повод познакомиться!

Дневник Lada Xray: на лете в гололед.

FS100 - доступная шина массового сегмента для повседневной езды, что видно и по рисунку протектора с двумя глубокими "канавками". Особых претензий на спортивность у нее нет, но зато она рассчитана на хороший ресурс и устойчивость к преждевременному износу (за прочность и защиту от проколов и грыж отвечают нейлоновый бандаж и усиленный каркас, за равномерный износ - компоновка блоков протектора).

Как обстоят дела с износом и ресурсом узнаем по результатам летнего сезона и обязательно расскажем о состоянии шин по осени. Пока что уже можно составить первые впечатления от того, как изменился ездовой характер машины на новой резине.

Первое, что сразу становится заметно, - мягкость. FS100 весьма неплохи на мелких и средних неровностях и лежачих полицейских и добротно гасят вибрации на низкокачественном покрытии: со стороны шин работа в пользу плавности хода оптимальная, комфорт ограничен лишь особенностями самого автомобиля - все-таки высокий центр тяжести и задняя балка в подвеске дают о себе знать.

Комфортен Firestone и в плане шума: на малых скоростях гула практически не слышно, а на больших "сольную партию" все равно играет поток ветра, с которым штатная шумоизоляция Xray справляется средне.

ДТП с Lada Xray: перевернутая фура и парализованный МКАД.

Драйверские характеристики - на уровне: шина не плывет на высоких скоростях, несмотря на мягкость, эффективно держит дорогу в городе и вполне предсказуема на торможении как по сухому покрытию, так и в дождь. Что еще немаловажно, FS100 довольно сносно переваривает колейность, характерную для российских дорог по весне, и немного уравновешивает нервозность, которую "Иксрей" порой проявляет на колеях.

Для своего сегмента все ее параметры нареканий не вызывают - осталось оценить, как она ведет себя в грязи. Можно, конечно, опробовать ее и в предельных скоростных режимах, но вот стоит ли этого делать в рамках ее оценки при обычной эксплуатации на Lada Xray - еще подумаем.

Итоги совместной жизни Xray и Firestone FS100 подведем в конце сезона, а в ближайшее время расскажем о накопившихся за прошедшие полгода "детских болезнях" Xray и о том, как мы их лечили.

Ну а пока любуемся культовой надписью Firestone на боковинах и вспоминаем о славном автоспортивном наследии бренда - ведь эти шинники даже в Формуле 1 отметились, не говоря уже об американских гоночных сериях. В белый цвет надпись выкрасить, что ли?..

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